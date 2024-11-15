TOPick會員有獎｜FIBA 3x3香港年終賽11月22-24日維園開鑼！送你「3x3 Village」會場限定優惠套裝 (50份)

【FIBA 3x3 香港年終賽 2024】

奧運冠軍強勢加盟Team Hong Kong「3x3 Village」聯乘長洲太平清醮

11月22-24日維園開鑼！

首次舉辦的FIBA 3x3 香港年終賽2024將於11月22至24日登陸維多利亞公園！本次賽事有別於以往的比賽，香港年終賽 2024 的賽事規模及獎金全面升級，更是賽季的終點，14 支世界頂尖球隊將齊聚維園，爭奪超過港幣 180 萬元的總獎金及年度總冠軍頭銜。同場加映的「3x3 Village」嘉年華今年亦會擴大規模，保留以往特色攤位外，更將會與長洲太平清醮合作，為市民帶來前所未有的「Sportertainment」盛宴。

▼ 點擊圖片放大

14強球隊爭霸世界之巔 年度總獎金高達港幣 180 萬

香港年終賽 2024 共有 14 隊來自世界各地的球隊競逐，賽事總獎金達港幣180萬，主場出戰的香港球隊Team Hong Kong 將在11月22日晚角逐資格賽，與兩隊世界級球隊爭入翌日的分組賽。

首屆奧運 3x3 男籃金牌成員、來自拉脫維亞的查華斯 (Agnis Čavars) 於早前宣布加盟香港 3x3 專業隊 Team Hong Kong，將出戰 FIBA 3x3 香港年終賽 2024。查華斯曾協助拉脫維亞國家隊取得東京奧運金牌，與及巴黎奧運參賽資格，並為FIBA 3x3 吉達年終賽 2020 冠軍 — 里加隊(Team Riga)成員之一。

查華斯表示會盡力利用自身的參賽經驗協助球隊取勝，他計劃循序漸進地為香港引入自身的三人籃球戰術、經驗和技巧，並構建兩支隊伍，通過共同訓練和個別訓練，打造邁向國際舞台的階梯。

體娛結合再升級！「3x3 Village」與長洲太平清醮攜手呈獻香港文化魅力

除了精彩刺激的籃球賽事外，廣受歡迎的「3x3 Village」也將載譽歸來！今年「3x3 Village」繼續秉承「體娛結合」(Sportertainment) 的理念，融入更多香港特色及傳統文化元素。大會將與長洲太平清醮攜手合作，將搶包山、飄色巡遊等傳統元素帶到維園，更推出賽事聯乘平安包，展現香港獨特的中西文化融合魅力。

主辦方表示，這次與長洲太平清醮合作，希望能將香港傳統節慶的活力和獨特文化融入賽事，讓市民在觀賽的同時，也能體驗香港的文化魅力，帶來耳目一新的感受。

城市運動體驗區全新升級 精彩加倍

深受歡迎的「城市運動體驗區」再度升級！香港遊樂場協會再度攜手大會，更首度聯同中國香港跳繩總會，共同打造更豐富的城市運動體驗。現場將設有匹克球「樂場玩」體驗及多個運動主題攤位，包括：劍擊、五人棒球、乒乓球、擲斧運動、體適能挑戰等，並新增設Sport Truck，為不同年齡人士帶來更多精彩的場外體驗；中國香港跳繩總會攤位更將設有花式跳繩體驗、大繩跳繩挑戰，以及結合跳繩、街舞和翻騰的快閃Show，適合各個年齡層的現場公眾參加。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

玩轉「3x3 Village」四大焦點體驗區

1. 精彩香港文化美食盛宴、荔園強勢加盟

今年「3x3 Village」特別打造「香港文化市集區」，網羅香港特色手作攤檔，讓公眾親身感受本土創意魅力；往年大受歡迎的香港美食區也將強勢回歸，更首度與本地啤酒品牌「麥子啤酒」合作，為你帶來更暢快的味蕾體驗！同場加映，荔園經典遊戲攤位將首度進駐嘉年華，與3x3籃球活動互相輝映！「人人有獎，永不落空」的遊戲環節，讓您在享受運動的同時，體驗「簡單的快樂」，並喚醒港人的童年回憶，重現荔園昔日風光。

2. 城市運動區規模擴展、新興運動新體驗

「城市運動體驗區」強勢回歸！香港遊樂場協會帶來匹克球、劍擊、五人棒球、乒乓球、擲斧等多項精彩運動體驗，更有Sport Truck等你來探索！同場更有中國香港跳繩總會帶來的花式跳繩體驗、大繩挑戰和結合街舞及翻騰的快閃表演，適合一家大細！

3. 長洲太平清醮空降維園、傳統飄色精彩亮相開幕：

延續往年「Sportertainment」的理念，今年「3x3 Village」更與長洲太平清醮攜手合作，呈獻一系列精彩活動 —— 數座迷你包山將亮相維園，供市民打卡留念；開幕儀式更將上演精彩的飄色舞獅表演，四台飄色亦將於指定時間於場地進行巡遊，更有以籃球為主題的特別版飄色打卡裝置，供市民拍照留念！此外，凡消費滿指定金額或憑賽事指定門票票尾，即可參與會場限定的「3x3 聯乘平安包蓋印體驗」*，將這份獨一無二的限定紀念品帶回家！

4. 粵港兩地三籃KOL星級互動

一眾粵港兩地籃球界 KOL 將親臨維園，與現場觀眾熱情互動！帶來街頭隨機投籃、技術交流、素人挑戰賽等精彩互動活動，讓球迷們親身參與其中，感受籃球的無限魅力，並將賽事氣氛推向高潮！

賽事籌委會主席黃耀建先生 (Kenny Wong) 表示，過去兩年，由 M1 Group Limited 主辦的 FIBA 3x3 賽事參與人數持續增長，目前已累積吸引超過十萬人次入場，足見其受歡迎程度。今年更是受 FIBA 官方邀請作為 FIBA 3x3 職業球季的年終盛事主辦方，令是項賽事首次於香港舉辦，充分展示香港作為盛事之都的活力和吸引力，活動已經向政府申請「M品牌」認證。

「3x3 Village」嘉年華開放時間：

11月22日（星期五）：下午4時至晚上10時

11月23-24日（星期六至日）：中午12時至晚上10時

地點：維多利亞公園1-3號足球場

更多詳情，請參閱活動網址

TOPick 新聞 送出「FIBA 3x3 香港年終賽 2024「3x3 Village」會場限定優惠套裝 」(50份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

優惠套裝包含:

免費換領大會指定茶飲「茶救星球」手搖飲品一杯

荔園嘉年華任選攤位免費體驗一次

FIBA 3x3香港年終賽聯乘限定平安包+蓋印體驗乙次

公眾親子籃球訓練班免費體驗一節30分鐘*

FIBA 3x3 賽事系列紀念T-shirt乙件

飲食及荔園嘉年華區代用券一張 （價值$20 HKD）

*條款及細則:

親子籃球體驗只於指定時間舉辦，詳情需向大會查詢

大會可因應天氣情況作出相應調動

大會保留最終決定權

禮品限到活動會場領取，逾期無效

讚好（Like） TOPick新聞 Facebook 專頁

- 追蹤（Follow）TOPick新聞 Instagram

- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：