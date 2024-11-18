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小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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2025/26年度小一自行派位港島區學校僅一校超收10人。

【小一自行分配2025/小一派位/自行派位/超收學校】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查港島區熱門小學網頁公布的結果，僅一間學校超收10人，甚至有學校剩餘自行學額多達25個。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

小一自行分配2025︱港島區熱門超收學校一覽

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中西區

小一自行分配2025︱11校網

中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
聖嘉祿學校25網頁暫未公布網頁暫未公布
聖士提反女子中學附屬小學50500
李陞小學25網頁暫未公布網頁暫未公布
天主教總堂區學校50500
香港潮商學校50511
英皇書院同學會小學25261
聖公會基恩小學384810
聖公會呂明才紀念小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會聖馬太小學25網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會聖彼得小學75816
嘉諾撒聖心學校63630
新會商會學校25網頁暫未公布網頁暫未公布
聖安多尼學校38380
般咸道官立小學25272
中西區聖安多尼學校38380
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灣仔區

小一自行分配2025︱12校網

灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
聖保祿天主教小學50500
嘉諾撒聖方濟各學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖若瑟小學63630
軒尼詩道官立小學63652
保良局金銀業貿易場張凝文學校38網頁暫未公布網頁暫未公布
官立嘉道理爵士小學50555
東華三院李賜豪小學38網頁暫未公布網頁暫未公布
佛教黃焯菴小學25網頁暫未公布網頁暫未公布
李陞大坑學校25250
瑪利曼小學50500
寶覺小學38網頁暫未公布網頁暫未公布
寶血小學3836-2
聖公會聖雅各小學63630
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）63685

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東區

小一自行分配2025︱14校網

北角、鰂魚涌、鯉景灣

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
北角衞理小學50500
北角官立小學6361-2
北角循道學校50500
番禺會所華仁小學50500
佛教中華康山學校5048-2
香港嘉諾撒學校75750
啟基學校（港島）38網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會聖米迦勒小學50500
滬江小學50544
太古小學63630
丹拿山循道學校50500

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小一自行分配2025︱16校網

筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
天主教明德學校5042-8
筲箕灣官立小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
中華基督教會基灣小學50500
基督教香港信義會信愛學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
慈幼學校3830-8
筲箕灣崇真學校50500
香港中國婦女會丘佐榮學校63630
救世軍韋理夫人紀念學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
勵志會梁李秀娛紀念小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
愛秩序灣官立小學63630
培僑小學63630
中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）50588
聖公會柴灣聖米迦勒小學50500

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南區

小一自行分配2025︱18校網

薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱、舂坎角

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
鴨脷洲街坊學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
東華三院鶴山學校5025-25
嘉諾撒培德學校25網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會置富始南小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖伯多祿天主教小學5036-14
聖公會田灣始南小學63630
海怡寶血小學50500
香港南區官立小學50500
香港仔聖伯多祿天主教小學63630

**華富邨寶血小學由2025/26學年起不再收小一新生，退出小一入學統籌辦法，2028/29學年結束後停辦。

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