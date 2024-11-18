小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額 僅一校超收10人【持續更新】
撰文： 李盛芝
發布時間： 3 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一自行分配2025/小一派位/自行派位/超收學校】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查港島區熱門小學網頁公布的結果，僅一間學校超收10人，甚至有學校剩餘自行學額多達25個。
根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。
小一自行分配2025︱港島區熱門超收學校一覽
中西區
小一自行分配2025︱11校網
中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|聖嘉祿學校
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖士提反女子中學附屬小學
|50
|50
|0
|李陞小學
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|天主教總堂區學校
|50
|50
|0
|香港潮商學校
|50
|51
|1
|英皇書院同學會小學
|25
|26
|1
|聖公會基恩小學
|38
|48
|10
|聖公會呂明才紀念小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會聖馬太小學
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會聖彼得小學
|75
|81
|6
|嘉諾撒聖心學校
|63
|63
|0
|新會商會學校
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖安多尼學校
|38
|38
|0
|般咸道官立小學
|25
|27
|2
|中西區聖安多尼學校
|38
|38
|0
|英皇書院同學會小學第二校
|38
|38
|0
小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
灣仔區
小一自行分配2025︱12校網
灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|聖保祿天主教小學
|50
|50
|0
|嘉諾撒聖方濟各學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖若瑟小學
|63
|63
|0
|軒尼詩道官立小學
|63
|65
|2
|保良局金銀業貿易場張凝文學校
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|官立嘉道理爵士小學
|50
|55
|5
|東華三院李賜豪小學
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|佛教黃焯菴小學
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|李陞大坑學校
|25
|25
|0
|瑪利曼小學
|50
|50
|0
|寶覺小學
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|寶血小學
|38
|36
|-2
|聖公會聖雅各小學
|63
|63
|0
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|63
|68
|5
【校長專訪】人性化教育不讓學生做「透明人」 瑪利曼小學校長找亮點非單看成績表
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東區
小一自行分配2025︱14校網
北角、鰂魚涌、鯉景灣
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|北角衞理小學
|50
|50
|0
|北角官立小學
|63
|61
|-2
|北角循道學校
|50
|50
|0
|番禺會所華仁小學
|50
|50
|0
|佛教中華康山學校
|50
|48
|-2
|香港嘉諾撒學校
|75
|75
|0
|啟基學校（港島）
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會聖米迦勒小學
|50
|50
|0
|滬江小學
|50
|54
|4
|太古小學
|63
|63
|0
|丹拿山循道學校
|50
|50
|0
校長專訪︱小一全年不考試逾百項課外活動發掘潛能 愛官校長：成績只是人生一部分
升中派位2024｜基灣女生歷外婆中風父失業考好呈分試 由中文「肥佬」躍升全班第3考入庇理羅士
小一自行分配2025︱16校網
筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|天主教明德學校
|50
|42
|-8
|筲箕灣官立小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|中華基督教會基灣小學
|50
|50
|0
|基督教香港信義會信愛學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|慈幼學校
|38
|30
|-8
|筲箕灣崇真學校
|50
|50
|0
|香港中國婦女會丘佐榮學校
|63
|63
|0
|救世軍韋理夫人紀念學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|勵志會梁李秀娛紀念小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|愛秩序灣官立小學
|63
|63
|0
|培僑小學
|63
|63
|0
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|50
|58
|8
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|50
|50
|0
學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號 港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生
教評專欄｜40名中港澳校長教師聚首STEAM研修班 基灣（愛蝶灣）校長：要讓學生探索中學習
南區
小一自行分配2025︱18校網
薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱、舂坎角
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|鴨脷洲街坊學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|東華三院鶴山學校
|50
|25
|-25
|嘉諾撒培德學校
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會置富始南小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖伯多祿天主教小學
|50
|36
|-14
|聖公會田灣始南小學
|63
|63
|0
|海怡寶血小學
|50
|50
|0
|香港南區官立小學
|50
|50
|0
|香港仔聖伯多祿天主教小學
|63
|63
|0
**華富邨寶血小學由2025/26學年起不再收小一新生，退出小一入學統籌辦法，2028/29學年結束後停辦。
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