小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】

▲ 2025/26年度小一自行派位港島區學校僅一校超收10人。

【小一自行分配2025/小一派位/自行派位/超收學校】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查港島區熱門小學網頁公布的結果，僅一間學校超收10人，甚至有學校剩餘自行學額多達25個。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

小一自行分配2025︱港島區熱門超收學校一覽

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中西區

小一自行分配2025︱11校網

中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 聖嘉祿學校 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖士提反女子中學附屬小學 50 50 0 李陞小學 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 天主教總堂區學校 50 50 0 香港潮商學校 50 51 1 英皇書院同學會小學 25 26 1 聖公會基恩小學 38 48 10 聖公會呂明才紀念小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會聖馬太小學 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會聖彼得小學 75 81 6 嘉諾撒聖心學校 63 63 0 新會商會學校 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖安多尼學校 38 38 0 般咸道官立小學 25 27 2 中西區聖安多尼學校 38 38 0 英皇書院同學會小學第二校 38 38 0

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灣仔區

小一自行分配2025︱12校網

灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 聖保祿天主教小學 50 50 0 嘉諾撒聖方濟各學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖若瑟小學 63 63 0 軒尼詩道官立小學 63 65 2 保良局金銀業貿易場張凝文學校 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 官立嘉道理爵士小學 50 55 5 東華三院李賜豪小學 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 佛教黃焯菴小學 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 李陞大坑學校 25 25 0 瑪利曼小學 50 50 0 寶覺小學 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 寶血小學 38 36 -2 聖公會聖雅各小學 63 63 0 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 63 68 5

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東區

小一自行分配2025︱14校網

北角、鰂魚涌、鯉景灣

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 北角衞理小學 50 50 0 北角官立小學 63 61 -2 北角循道學校 50 50 0 番禺會所華仁小學 50 50 0 佛教中華康山學校 50 48 -2 香港嘉諾撒學校 75 75 0 啟基學校（港島） 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會聖米迦勒小學 50 50 0 滬江小學 50 54 4 太古小學 63 63 0 丹拿山循道學校 50 50 0

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小一自行分配2025︱16校網

筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 天主教明德學校 50 42 -8 筲箕灣官立小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 中華基督教會基灣小學 50 50 0 基督教香港信義會信愛學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 慈幼學校 38 30 -8 筲箕灣崇真學校 50 50 0 香港中國婦女會丘佐榮學校 63 63 0 救世軍韋理夫人紀念學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 勵志會梁李秀娛紀念小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 愛秩序灣官立小學 63 63 0 培僑小學 63 63 0 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 50 58 8 聖公會柴灣聖米迦勒小學 50 50 0

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南區

小一自行分配2025︱18校網

薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱、舂坎角

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 鴨脷洲街坊學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 東華三院鶴山學校 50 25 -25 嘉諾撒培德學校 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會置富始南小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖伯多祿天主教小學 50 36 -14 聖公會田灣始南小學 63 63 0 海怡寶血小學 50 50 0 香港南區官立小學 50 50 0 香港仔聖伯多祿天主教小學 63 63 0

**華富邨寶血小學由2025/26學年起不再收小一新生，退出小一入學統籌辦法，2028/29學年結束後停辦。

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