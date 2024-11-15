  • 25°C
香港時間：20241115日 (五) 14:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄧麗欣演唱會丨Stephy出道22年首次紅館開個唱　拍海報鏡頭後腰痛book定脊醫

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

鄧麗欣明年3月在紅館舉行演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」。

【鄧麗欣 / 紅館 / 演唱會】鄧麗欣（Stephy）宣布明年3月14及15日，在紅館舉行一連兩場演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」，這是她出道22年，首次踏上紅館舞台舉行個人演唱會。

這一步走來不易，Stephy開心地說：「演唱會名字寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」

我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期

鄧麗欣出道22年，首次踏上紅館舉行個人演唱會。

鄧麗欣演唱會丨Stephy高貴晚裝簡潔有型

早前Stephy拍攝演唱會海報，以黑色高貴晚裝長裙配長過腰的透髮，隨風飄逸，簡潔有型，稱：「今次拍攝主題係『簡單』，我哋想帶出嘅訊息，唔係靠外在配搭或服飾去講故事。以紅色背景與黑色長裙嘅對比，乾淨俐落。希望以簡單、俐落去呈現最真實、最舒服嘅我！」

她笑說：「呈現嘅感覺好舒服，但我一啲都唔舒服，睇落好似『無乜嘢』嘅動作，其實我已經book定脊醫，聽日睇醫生。因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現利落嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時有拉筋和練瑜伽，先至可以應付到。」

鏡頭前瀟灑，鏡頭後Stephy被幾把風扇從不同方向吹著秀髮，她笑說：「其實都辛苦大家要企高和趴地，唔同角度幫我吹風。我係今日嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒蕃茄仔。」

點擊圖片放大
+7
+6

鄧麗欣演唱會丨夢想成真難置信

Stephy表示，當她知道將於紅館開騷，反應不來，說：「猶豫咗好耐『係咪真㗎？』，然後幻想企喺紅館唱歌嘅情況，其實過咗好耐先至識得去興奮、開心、緊張，心情好複雜，係我歌唱生涯之中，最大成就解鎖。紅館有一種魔力，係好多歌手嘅最終夢想，對我嚟講亦好大意義。最大關鍵係點樣將我咁多年以來嘅故事、經歷同大家分享，能夠令大家好鍾意呢個騷就係另一個成就解鎖！」

哪首歌非唱不可？Stephy笑說：「一定要唱嘅歌就實在太多啦，尤其是經典歌實走唔甩。其中有首歌，如果唔唱一定唔放過我，就係『跑Online』（《Fantasy Tale》主題曲）。」她表示每次表演都有人點唱，說：「呢首歌俾大家好多回憶，或者好多唔同嘅意義，係一首好開心嘅歌。」

至於跳舞部份，Stephy由女團出道，跳唱是她成長嘅紀錄，笑說：「我都有少少『身癢癢』都想跳吓舞，不過平時喺屋企郁吓，好耐無試過喺咁多人面前跳舞，有啲緊張和期待。」她還透露正在構思其他驚喜表演，目前先賣關子。

點擊圖片放大
+15
+14

女神丨鄧麗欣愛情滋潤狀態大勇　Stephy「中門大開」性感晚裝派福利【多圖】

我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期

鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

相關文章

鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
22:27 2024/07/09
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪
17:59 2024/11/04
音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
17:54 2024/07/09
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
19:04 2024/11/07
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
21:08 2024/09/05
我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
18:22 2024/09/08
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】

你可能感興趣

鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
22:27 2024/07/09
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪
17:59 2024/11/04
音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
17:54 2024/07/09
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
鄧麗欣 娛樂人物職業 歌手 演員 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
Chiikawa｜車長疑被禁放Chiikawa物品　巴士公司通告流出：對行車構成危險
Chiikawa｜車長疑被禁放Chiikawa物品　巴士公司通告流出：對行車構成危險