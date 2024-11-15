鄧麗欣演唱會丨Stephy出道22年首次紅館開個唱　拍海報鏡頭後腰痛book定脊醫

▲ 鄧麗欣明年3月在紅館舉行演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」。

【鄧麗欣 / 紅館 / 演唱會】鄧麗欣（Stephy）宣布明年3月14及15日，在紅館舉行一連兩場演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」，這是她出道22年，首次踏上紅館舞台舉行個人演唱會。

這一步走來不易，Stephy開心地說：「演唱會名字寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」

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▲ 鄧麗欣出道22年，首次踏上紅館舉行個人演唱會。

鄧麗欣演唱會丨Stephy高貴晚裝簡潔有型

早前Stephy拍攝演唱會海報，以黑色高貴晚裝長裙配長過腰的透髮，隨風飄逸，簡潔有型，稱：「今次拍攝主題係『簡單』，我哋想帶出嘅訊息，唔係靠外在配搭或服飾去講故事。以紅色背景與黑色長裙嘅對比，乾淨俐落。希望以簡單、俐落去呈現最真實、最舒服嘅我！」

她笑說：「呈現嘅感覺好舒服，但我一啲都唔舒服，睇落好似『無乜嘢』嘅動作，其實我已經book定脊醫，聽日睇醫生。因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現利落嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時有拉筋和練瑜伽，先至可以應付到。」

鏡頭前瀟灑，鏡頭後Stephy被幾把風扇從不同方向吹著秀髮，她笑說：「其實都辛苦大家要企高和趴地，唔同角度幫我吹風。我係今日嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒蕃茄仔。」

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鄧麗欣演唱會丨夢想成真難置信

Stephy表示，當她知道將於紅館開騷，反應不來，說：「猶豫咗好耐『係咪真㗎？』，然後幻想企喺紅館唱歌嘅情況，其實過咗好耐先至識得去興奮、開心、緊張，心情好複雜，係我歌唱生涯之中，最大成就解鎖。紅館有一種魔力，係好多歌手嘅最終夢想，對我嚟講亦好大意義。最大關鍵係點樣將我咁多年以來嘅故事、經歷同大家分享，能夠令大家好鍾意呢個騷就係另一個成就解鎖！」

哪首歌非唱不可？Stephy笑說：「一定要唱嘅歌就實在太多啦，尤其是經典歌實走唔甩。其中有首歌，如果唔唱一定唔放過我，就係『跑Online』（《Fantasy Tale》主題曲）。」她表示每次表演都有人點唱，說：「呢首歌俾大家好多回憶，或者好多唔同嘅意義，係一首好開心嘅歌。」

至於跳舞部份，Stephy由女團出道，跳唱是她成長嘅紀錄，笑說：「我都有少少『身癢癢』都想跳吓舞，不過平時喺屋企郁吓，好耐無試過喺咁多人面前跳舞，有啲緊張和期待。」她還透露正在構思其他驚喜表演，目前先賣關子。

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