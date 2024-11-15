本港10大癌症最新排名︱乳癌首超大腸癌成第二號殺手　推薦12大最佳防癌食物

【消委會／無葉風扇／推薦／性價比】醫院管理局日前公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為第二大癌症殺手，乳癌一年逾5200人中招。有營養師曾推薦12種抗癌症食物，其中1類水果更可減低4種癌症，攝取夠1個量可減低胃癌癌症指數達28%，猶如天然「抗癌藥物」。

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本港10大癌症最新排名︱肺癌發病宗數繼續居於首位

從數字可見，肺癌宗數有5707宗，較10年前增加1097宗；乳癌錄得宗數亦有5208宗，較10年前增加1686宗。不過如以死亡宗數作統計，肺癌及大腸癌仍然名列首兩位，當中十分癌症當中，每4個有一個死於肺癌。第三至第五分別是肝癌、胰臟癌及乳腺癌。

2022年報告指出，本港新增癌症個案錄得35,373宗（女性佔 18,134 宗，男性佔 17,239 宗）。與2021年相比，癌症新增個案按年下跌8%。跌幅似乎受第五波新冠疫情時影響有關，平均每日有97宗確診癌症。

醫院管理局香港癌症資料統計中心總監姚浩然表示，隨着人口老化和增長，預料癌症的新增個案將會持續增加，不過死於癌症的風險有顯著下降的趨勢。經調整人口年齡組成的影響後，男性整體癌症的標準化發病率在過去十年保持平穏，但女性的發病率則呈上升趨勢，2020年發病率對兩性來說為相若。

2022年本港發病率最高的10大癌症：

第10名：胰臟癌（新症數目：1,037）

第9名：甲狀腺癌（新症數目：1,049）

第8名：非霍奇金淋巴瘤（新症數目：1,100）

第7名：子宮體癌（新症數目：1,188）

第6名：胃癌（新症數目：1,272）

第5名：肝癌（新症數目：1,612）

第4名：前列腺癌（新症數目：2,758）

第3名：大腸癌（新症數目：5,190）

第2名：乳腺癌（新症數目：5,208）

第1名：肺癌（新症數目：5,707）

2022年本港死亡率最高的10大癌症：

第10名：食道癌（死亡數目：286）

第9名：白血病（死亡數目：368）

第8名：非霍奇金淋巴瘤（死亡數目：395）

第7名：前列腺癌（死亡數目：519）

第6名：胃癌（死亡數目：634）

第5名：乳腺癌（死亡數目：804）

第4名：胰臟癌（死亡數目：920）

第3名：肝癌（死亡數目：1,412）

第2名：大腸癌（死亡數目：2,270）

第1名：肺癌（死亡數目：3,782）

營養師推薦12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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抗癌症食物｜西蘭花

減低大腸癌風險

蘿蔔硫素是存在於十字花科蔬菜中的植物化素，有35項研究分析發現，多吃十字花科蔬菜與降低大腸癌風險有關

每周至少吃3至5次西蘭花，幫助腸道健康

抗癌症食物｜紅蘿蔔

減低胃癌、前列腺癌、肺癌風險

紅蘿蔔攝入量越高，患前列腺癌的機率降低18%

多將紅蘿蔔加入菜中一起烹調，增加攝取率

抗癌症食物｜豆類

減低大腸癌風險

豆類含膳食纖維，每天至少吃一次豆類，幫助腸道健康

抗癌症食物｜莓果

減低大腸癌、口腔癌、食道癌風險

莓果含花青素，每天吃1至2份莓果類提升身體抗氧化能力

抗癌症食物｜堅果

有研究發現經常吃堅果與降低大腸癌、胰臟癌和子宮內膜癌的風險有關

建議一天吃一份堅果

抗癌症食物｜橄欖油

減低消化系統癌、乳癌

有調查發現全球28個國家的癌症發病率中，橄欖油攝入量較高的地區大腸癌發病率降低

可用於沙律，或烹調用油

抗癌症食物｜ 薑黃

薑黃素抗發炎，可減低大腸癌風險

每天可攝取1至3g薑黃粉

抗癌症食物｜柑橘類水果

減低消化道癌、上呼吸道癌症、胰臟癌

每周攝取至少3份柑橘類水果，可降低患胃癌風險28%

抗癌症食物｜亞麻籽

減低乳癌、前列腺癌、大腸癌風險

富含纖維和有益心臟健康的脂肪

每天攝取10克

抗癌症食物｜番茄

減低前列腺癌風險

每天吃1個大番茄或20顆車厘茄

抗癌症食物｜大蒜

減低胃癌、前列腺癌風險

一項針對逾50萬人的研究發現，食用大量蔥屬蔬菜的人患胃癌的風險較低

建議每天持2-5克（約一瓣）的新鮮大蒜

抗癌症食物｜魚

減低大腸癌風險

一項針對逾47萬名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險，而紅肉與加工肉類則會增加患結腸直腸癌的風險

建議挑選三文魚、鯖魚等含有豐富維他命D和Omega-3脂肪酸的魚類

抗癌食物｜可減癌症、高血壓糖尿病飲食 癌症名醫推10大抗癌食物

除此之外，日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏亦曾分享及拆解多款抗癌食物，強調想要預防癌症，飲食上多吃身邊隨手可得的食物便相當不錯的防癌功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食物，可有效降低癌症風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食物可降低患上多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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