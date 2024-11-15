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小一自行分配2025｜小一自行分配學位下周一揭盅　成功率達49.4%較去年微跌

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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2025年小一自行分配學位下周一揭盅，成功率達49.4%，較去年輕微下跌。

【小一自行分配學位2025/統一派位】2025年9月入學的小一自行分配學位，錄取名單將於下星期一（18日）公布，教育局今天（15日）公布，今年有約4.1萬名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有約20,644萬人獲派學位，成功率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點；當中「世襲生」佔超過一半，有逾1萬人。

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教育局發言人表示，本年度有41,781名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，較去年少496人；當中有20,644名兒童於此階段獲派學位，較去年下跌0.5個百分點。當中10,644人屬「必收類」學生，即有兄/姊在該校就讀，或父/母在該校任職，佔51.5%，餘下1萬人則按「計分辦法準則」分配。

發言人提醒，所有曾為子女申請自行分配學位的家長，可於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果；已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

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小一自行分配學位下周三、四為獲派學位子女辦理註冊

獲自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學紙本申請表家長副本、「小一入學電子平台」電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三（20日）或周四（21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續；如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位。

教育局將於明年1月上旬，以書信通知未能獲得自行分配學位，及只準備參加統一派位的申請者，於1月13至19日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月18或19日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「小一入學電子平台」，以享用更方便快捷的電子服務。

家長亦須注意，若其在1月19日後才為子女申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。

小一自行分配學位｜ 升學專家建議家長堅持「1-1-1」策略

如果自行分配學位階段未獲學位的兒童，就會進入「統一派位」階段，升學專家梁永樂建議，家長要堅持「1-1-1」策略，包括在「統一派位」階段甲部，在不受學校網限制的選擇，約佔統一派位學額之10%，可選擇校網一至三所位於任何小一（包括本網）的小學；而在乙部根據住址所屬小一學校網的選擇，佔統一派位學額之90%，家長必須選擇自己住址所屬小一學校網選校名單內的小學，詳細策略可參考有關報道

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