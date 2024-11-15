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Chiikawa經濟｜日韓人氣角色破天荒合作　Kakao Friends揭曉Chiikawa聯乘系列　實體店率先開售

社會

撰文： 張寶燕

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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Kakao Friends今（15日）揭曉Chiikawa聯乘系列的實物圖片，並率先在實體店開售。

【Chiikawa / Kakao Friends聯乘 / Chiikawa經濟圈 / Kakao Friends分店】由日本插畫家ナガノ（Nagano）創作的人氣角色Chiikawa，衍生出龐大的「Chiikawa經濟圈」，近日更吸引南韓「國民IP」Kakao Friends與其破天荒合作。Kakao Friends今（15日）揭曉Chiikawa聯乘系列的實物圖片，並率先在實體店開售。至於線上開售，就要等到11月25日！

Chiikawa經濟圈涵蓋周邊商品、動畫、遊戲等多個領域，是次更帶動日韓人氣角色的合作商機，推出Kakao Friends與Chiikawa驚喜聯名產品。Kakao Friends今日在官方社交平台公佈，Chiikawa聯名系列產品包括毛公仔、收納袋、抱枕、文具等，並於韓國的Kakao Friends實體店開賣。

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11.25線上開售　實體店揭曉更多聯乘款

韓國國民IP Kakao Friends的角色Ryan及春植（Choonsik），在當地文創界佔據重要地位，影響力亦遍及亞洲各地。據早前官方公佈兩大IP聯乘的概念，由Ryan與春植帶著Chiikawa三位主角，包括性格膽小害羞的Chiikawa、口齒伶俐的小八貓，以及經常發出「吖哈」等怪聲和做出瘋狂舉動的兔兔Usagi，分別在漢江看風景吃炸雞，品嚐韓國的炒年糕及魚糕，影貼紙相以及一起體驗汗蒸幕等韓國文化。除了今日官方公佈的實物圖，還有更多聯乘款式登陸實體店。

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各款產品每人最多買3件

各位遊韓讀者，若有興趣入手Kakao Friends與Chiikawa聯乘系列，官方表示，除了在兩大旗艦店，包括首爾特別市瑞草區江南大路429的江南旗艦店、首爾特別市麻浦區楊花路162的弘大旗艦店，還可以到全國其他分店購買。每人最多可購買3件同款產品。

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