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火鍋放題｜連鎖酒樓海鮮火鍋放題無限時最平$268更有8折　食客：食到收工都仲得

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發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

連鎖酒樓海鮮火鍋放題無限時最平$268更有8折優惠，食客：食到收工都仲得。

【打邊爐 / 火鍋 / 放題】天氣逐漸轉涼，又到了適合打邊爐的季節。

近日，有食客在Threads發帖，指此前光顧的一間連鎖酒樓「半島魚港/阿翁火鍋館」，其海鮮火鍋放題，不僅有加增菜式，更不限時常，認為「超級抵食」，遂發文推薦。

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火鍋放題｜海鮮放題無限時　食客：食到收工都仲得

該食客表示，阿翁火鍋館的海鮮放題「超級抵食」，不限用餐時長，「可以由下午5點食到收工都仲得」，除配料及啤酒任食任飲外，還送5樣菜式。

據食客上傳的餐牌可見，阿翁火鍋館海鮮火鍋放題提供多種配料，額外贈送菜式等，「無限時、任飲任食」，每日均有供應，最低268元起。

  • 任食配料：美國雪花肥牛、豬肚、羊肉片、黑豚肉、豬頸肉、珍寶腸、鮮蝦滑、墨魚滑、鯪魚滑、魚片頭、竹笙等18款
  • 任飲飲品：汽水及啤酒
  • 自取食品：粟米、響鈴卷、金針菇、青瓜等數十款蔬菜及丸餃類於自主食品吧自取
  • 5款精選食材贈品：時令羊腩鍋/澳門豬骨鍋/重慶辣雞鍋3選1、刺身拼盤、水餃皇、牛頸脊、蛋白燴燕窩
  • 費用：星期一至四成人每位$268、星期五至日成人每位$298（兒童1米至1.2米半價，1米以下免費）
  • 優惠價：晚上8時30分後入座享8折優惠
  • 餐廳地址：半島魚港/阿翁火鍋館於本港有多間分店

火鍋放題｜網民紛紛畀意見 

帖文發布後，有幾位曾於阿翁火鍋館用餐的食客表示「我都食過真係唔錯 值得試下」、「食過幾次，至好係任坐到尾，適合不同時間收工的朋友們約食飯，食物質素也可以」、「佢唔趕人走係幾好，食物質素都算新鮮」，亦有網民表示欲前往嘗試。

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