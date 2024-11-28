夫妻關係｜男子出軌遭老婆撞破　外母勸架突心臟病發亡

【心臟病／外遇／離婚／遺產分配】內地一對夫妻結婚20年，今年年初妻子在街上發現丈夫外遇，丈夫甚至已有私生子。妻子怒極上前理論時，外母在勸架中突發心臟病去世。妻子之後向法院宣告離婚，反被丈夫要求分走外母一半遺產。最終法院更被判丈夫勝訴，令不少網民大感憤怒。

最新影片：

綜合內媒及《星視頻》報道，杭州一對夫妻結婚20年，3年前女方父親因病離世，母親受打擊後一直身體狀況不佳，今年年初女方帶母親外出逛街散心時，竟意外撞破丈夫拖著一名女子逛街，兩人甚至有一名孩子。

她一怒之下衝上前與兩人發生衝突，母親見狀上前勸架，期間心臟病發不幸離世。事後女方向法院提出離婚，男方雖然同意，但得悉女方於父母遺產中繼承了2套房子，因此要求分走一半。

夫妻關係｜法院判決惹爭議

未料法院指，根據法律夫妻於婚姻關係存續期間繼承或受贈的財產，屬於夫妻共同財產，因此有平等的處理權，判男方可分一半。女方大感不忿，前往浙江遺囑庫諮詢。管委會主任解釋指，其母生為沒有下遺囑，因此會按照法定由獨生女繼承，但由於她與丈夫當時處於夫妻關係存續期間，因此房產屬於夫妻共同財產。

夫妻關係｜網民難接受判決結果

不少網民得悉事件後，都紛紛為女方感到不公，怒斥男方外遇間接令外母病發離世，之後更要求分遺產極厚面皮，而法院竟判男方可分遺產，實在令人難以接受：「女方親人過世和男的有因果關係，應該起訴他過失殺人罪！」「做了壞事還恬不知恥的分人家遺產，太過分了！」、「婚外生子不算重婚就很可笑，法院明顯包庇了！」

夫妻關係｜8招降低心跳延壽

台灣重症科醫生黃軒曾於Facebook專頁發文，指出心跳快慢與壽命息息相關，降低靜止心率是長壽其中一個關鍵，建議以下8招降低心跳延壽：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

夫妻關係｜心臟病發6大先兆

對於心臟病的猝死風險，本港心臟科專科醫生曾振峯曾接受訪問時指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛，但卻會出現以下多個徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

夫妻關係｜3招減輕心臟病發作風險

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源：星視頻

相關內容

【安全措施】拍拖3年男友突要求用安全套 女生憂另一半外遇傳性病

【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備 32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力

【性研究期刊】另一半出軌有先兆？ 外遇者有3大性格特質