魂斷異鄉︱46歲超模新婚僅4個月驚傳急病離世　疫情期間響健康警號頻入院

▲ 46歲超模新婚僅4個月驚傳急病離世 疫情期間響健康警號頻入院

【Georgina Cooper／急病離世／新冠疫情／長新冠／新冠病毒】R.I.P！英國超模Georgina Cooper，日前驚傳急病離世，終年46歲。據悉，她在疫情期間已出現健康問題，經常出入醫院。如今她新婚才4個月，正與丈夫到希臘旅遊，不料竟客死異鄉。

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據外媒報道，英國超模Georgina Cooper在今年6月與第二任老公奈傑爾（Nigel）完婚，不久前到希臘科斯島度蜜月。經理人Dean Goodman表示，Cooper在出發蜜月前，還一直興奮表達自己有多喜歡希臘，滿懷期待和丈夫一起到達當地。不料她在旅途中突然感到身體不適，接著在島上醫院進行治療，但病情卻持續加重。後來需出動直升機，將她轉院到克里特島，在設備更完善的醫院治療。Cooper住進加護病房，搶救了整整5天，但最終還是不幸傳出噩耗；遺體在11月初被空運送回英國。

疫情期間已響健康警號

經理人透露，Cooper其實早前在新冠疫情期間就冒出健康問題，經常進出醫院，但她始終保持樂觀；加上才新婚4個月，因此對未來生活充滿期待。可惜她竟突發急病不治，讓衆人深感震驚不捨：

我們每個人都崩潰了，她是一位真正的超級巨星。

而在11月8日，Cooper的好友傑德·帕菲特（Jade Parfitt）和艾琳·奧康納（Erin O’Connor）在社交平台上證實，Cooper的死亡與「長新冠」病毒引起的併發症相關。

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90年代憑「牙縫女孩」爆紅

Georgina Cooper在13歲時被模特兒經紀公司挖掘，15歲時因出演美國搖滾天團Bon Jovi的MV而首次引起關注。隨後，她與一些90年代的大牌明星一同擔任模特兒，與英國超模Kate Moss關係密切。她曾登上《Vogue》、《The Face》等知名雜誌封面，還為Alexander McQueen、Burberry 和 Stella McCartney等品牌拍攝工作。

知名攝影師Corinne Day視Cooper為靈感繆斯，因Cooper門牙有明顯牙縫，被塑造出「倫敦牙縫女孩」的造型，獨特的微笑成為招牌特徵，讓人留下深刻印象，成功令Cooper在90年代爆紅。

圈中名模好友發文悼念：你走得太快了

近年，Cooper為了照顧家庭而淡出時尚界，進入酒店業工作。在Cooper的死訊曝光後，一眾圈中名模好友都在社交平台發文哀悼。Jade Parfitt在Instagram專頁上懷念：

Cooper是最有趣、最頑皮的人之一，更不用說最漂亮的朋友了… 向她的兒子、家人致以最多的愛。還有，朋友，你離開得太快了。

模特兒Erin O'Connor亦發文向Cooper喊話：

你是一個非常善良和有趣的人。我們都非常欽佩和愛你，因為你為世界帶來了溫暖、慷慨和溫柔的惡作劇。你總是堅持讓我保持真實，並為自己感到自豪。

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