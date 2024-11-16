迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】

▲ 迪士尼郵輪探險號2025年12月15日首航，設有7大主題區，及海上最長過山車。

【迪士尼郵輪2025/迪士尼遊輪2025/Disney Cruise】萬眾期待的迪士尼郵輪將於2025年首航，以新加坡作為母港5年，讓粉絲們踏上奇妙的海上旅程！郵輪以多個迪士尼角色劃分成7大主題區，更有煙花、歌舞劇等節目，迪士尼公主也會登場與大家互動，各位粉絲切勿錯過！

▲ 迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航，2024年12月10日開始接受預訂。（官網圖片）

迪士尼郵輪2025｜迪士尼探險號2025年底新加坡首航

據官方最新公布，迪士尼全新郵輪迪士尼探險號（Disney Adventure）將於2025年12月15日首航，並在新加坡濱海灣郵輪中心出發，想體驗的朋友，可於今年12月10日起預訂。郵輪總重量達20萬8,000噸，可容納約6,700名乘客，約2,500名船員。郵郵亦設有多個精彩節目，包括迪士尼煙花、迪士尼朋友派對及歌舞劇等，當然還有經典角色米奇、米妮及迪士尼公主登場與大家互動！

▲ 迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號當然有迪士尼卡通人物來迎賓！（Disney Cruise官網圖片）

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迪士尼郵輪2025｜7大主題區域

迪士尼郵輪分為7大主題區，包括反斗奇兵、Marvel超級英雄、魔海奇緣、大英雄聯盟等主題區域，提供多項主題娛樂設施，餐飲體驗等，以下為7大區域：

迪士尼郵輪7大主題區｜1.Disney Imagination Garden

以《魔海奇緣》和《奇幻森林》等作主題的表演及活動區域，設有劇院舞台，兩家快餐廳，一間酒吧和花園景觀客房。

迪士尼郵輪7大主題區｜2.Disney Discovery Reef

主要圍繞著海洋Disney和Pixar角色的故事，包括《小魚仙》、《史迪仔》、《海底奇兵》和《盛夏友晴天》等，該區域有多個快餐選擇：漢堡店、珍珠奶茶、烤肉串等，也有餐廳、酒吧與咖啡館。

迪士尼郵輪7大主題區｜3.Toy Story Place

《反斗奇兵》互動區，設主題食品區和水上遊樂區。

迪士尼郵輪7大主題區｜4.Marvel Landing

以Marvel超級英雄打造的主題區域，有刺激的遊樂設施和體驗，當中更有海上最長的過山車，全長超過250公尺。

迪士尼郵輪7大主題區｜5.Wayfinder Bay

以電影《魔海奇緣》為靈感的露天休閒場所。

迪士尼郵輪7大主題區｜6.San Fransokyo Street

靈感來自《大英雄世界》的家庭娛樂區，有互動遊戲、商店、影院等。

迪士尼郵輪7大主題區｜7.Town Square

重現《魔髮奇緣》、《灰姑娘》、《冰雪奇緣》、《白雪公主》、《公主與青蛙》等電影世界的綜合娛樂區，設有主題酒吧、咖啡廳、沙龍以及首家海上World of Disney®商店等。

▲ 迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號7大區域位置圖。（Disney Cruise官網圖片）

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最新影片推介：

迪士尼郵輪2025｜設兒童俱樂部 免費歎全部餐廳美食

迪士尼郵輪上的設施適合大人小朋友，不但有為小朋友而設的兒童俱樂部，也有供成人入場的娛樂設施。另外，郵輪上的餐廳提供早、午、晚餐及小食，全部均免費享用。迪士尼朋友不時會走進餐廳與大家互動！

部分迪士尼郵輪設施：

滑水道 泳池 健身室 電影院 卡拉OK Disco派對 動畫課程 主題酒吧 酒廊 高檔購物商店 珠寶店 水療護理兼髮廊

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迪士尼郵輪2025｜住宿設施 4款房型選擇

「迪士尼探險號」提供內艙房、海景房、陽台景觀房（海景及園景）、豪華禮賓套房選擇，房間以藍色主調設計，並融入多個迪士尼電影和角色元素，而房內設施有梳化、電視、工作枱，並採用乾濕分離式浴室。豪華禮賓套房的房客更可享用私人酒廊、專屬水療按摩和健身設施，還有「豪華禮賓」（Luxurious Concierge） 團隊專門伺候。

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迪士尼郵輪2025｜登記候補名單

迪士尼探險號將於2024年12月10日開始接受預訂，首航日期為2025年12月15日，提供3至4晚的航程，有興趣的朋友可以經KKday、Klook及金怡假期登記候補名單。成功透過KKday登記，可獲從新加坡任何地點到達遊輪中心的免費私家車接送服務；透過金怡假期成功登記則享免費香港機場接送一程或新加坡濱海灣郵輪中心免費一程。

迪士尼郵輪探險號詳情

啟航日期：2025年12月15日

預訂日期：2024年12月10日

價錢（*海外產品價格會因應匯率浮動而改變）：

首航班次（3晚）：

出發日：2025年12月15日至18日

內艙房：平均每晚 HKD$2,017/位起

海景房：平均每晚 HKD$2,807/位起

陽台景觀房：平均每晚 HKD$3,070/位起

禮賓套房：平均每晚 HKD$7,149/位

2025聖誕及跨年（6日5晚）：

出發日：2025年12月22至27日；12月27日至2026年1月1日

內艙房：平均每晚 HKD$2,085/位起

海景房：平均每晚 HKD$2,929/位起

陽台景觀房：平均每晚 HKD$3,207/位起

禮賓套房：平均每晚 HKD$7,526/位起

迪士尼郵輪探險號價錢詳情：

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航程 出發日 內艙房

(HKD/晚) 海景房

(HKD/晚) 陽台景觀房

(HKD/晚) 禮賓套房

(HKD/晚) 首航 2025年12月15日至18日

（周一至周四） $2,017起 $2,807起 $3,070起 $7,149起 3晚航程 周一至周四 $1,236起 $1,700起 $1,854起 $4,254起 4晚航程 周四至周一 $1,275起 $1,770起 $1,933起 $4,480起 聖誕及跨年

6日5晚 2025年12月22日至27日

2025年12月27日至2026年1月1日 $2,085起 $2,929起 $3,207起 $7,526起

*票價已稅金和港口費用

*海外產品價格會因應匯率浮動而改變

迪士尼郵輪探險號登記候補名單

KKday

預訂日期：即日起至2024年12月10日

預訂連結：KKday預訂

Klook

預訂連結：Klook預訂



金怡假期

預訂連結：金怡假期預訂

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