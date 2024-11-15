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星級育兒｜44歲林峯陪女兒玩到癲變大細路　年花逾20萬送愛女入讀貴族幼稚園

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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44歲林峯跟女兒「格格」耍樂，頓變大細路。

【林峯/張馨月/星二代】林峯於2019年迎娶內地模特兒張馨月，日前倆口子慶祝結婚5周年，當然寶貝女Luna也在場，張馨月其後上載林峯父女的互動短片，型爸頓變大細路，林峯跟4歲女兒打打鬧鬧，溫馨非常。

另外，為慶祝「木婚」，林峯高調於微博示愛：「有妳 有娃 有愛 有家，Happy 5th anniversary！（5週年快樂）」，言簡意賅夠晒甜蜜。而峯嫂張馨月晒合照放閃，當中網友發現她戴著鑽石項鍊，因而留言：「5週年紀念日快樂，還有峯哥送的5週年鑽石項鍊很漂亮！」張馨月即回覆：「謝謝」。

林峯慶祝結婚5周年，妻女一起甜蜜慶祝。（取自微博）

林峯女兒｜林峯不想錯過愛女成長

至於紮起辮子的Luna已經4歲多，她遺傳了父母的修長身形，Luna更長高了不少，跟爸爸林峯玩氣球玩得很投入。

婚後的林峯以家庭為重，工作以外就抽空湊女，今年2月，他就整個月陪伴女兒Luna，林峯坦言不想錯過女兒的成長，尤其三歲多是孩子最可愛的階段，他曾於訪談中說：「小朋友大得太快，某時候出外工作一星期，回家見她已經長高了。」為此，去年拍攝內地綜藝節目時，林峯特意安排妻女搬往長沙同住。

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林峯女兒｜年花逾20萬北上讀國際幼稚園

對於女兒的學業，廿四孝爸爸林峯也落足本錢栽培，早年安排Luna入讀上海著名的貴族幼稚園AJA宜樂兒童之家，該校是一間雙語教育的國際幼稚園，十分注重英語能力，由於AJA是私立學校，學費每年逾20萬人民幣。

去年，林峯跟太太張馨月出席Luna的學前班畢業典禮，暖爸林峯一臉喜悅，更以手機拍下女兒的表演過程，片中Luna上台領取畢業證書外，更跟其他同學仔表演唱歌、打鼓和跳舞，似乎跟林峯一樣充滿表演天份。

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