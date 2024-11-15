咖啡熱量｜一款咖啡比全糖珍珠奶茶更肥　減肥飲咖啡首選這一款

▲ 營養師揭一款咖啡比全糖珍珠奶茶更肥。

【咖啡熱量／mocha／咖啡減肥／咖啡卡路里】咖啡是不少人一天的開始，但選咖啡時也要留心熱量。台灣有營養師分享，一杯朱古力咖啡（Mocha）的熱量高達450大卡，是美式咖啡的20倍，甚至比一杯全糖珍珠奶茶的熱量更高。

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台灣營養師楊婷貽在Facebook「好食課」發文，指出以每一杯（350毫升）計算，朱古力咖啡的熱量高達450大卡，是美式咖啡的20倍，比大眾認知中的高熱量飲品，高達360大卡的全糖珍珠奶茶；或是420大卡的熱可可（熱朱古力）都要高。

楊婷貽解釋，朱古力咖啡之所以如此邪惡，是由於除了含有濃縮咖啡之外，還包含了鮮奶油、摩卡醬和牛奶，令熱量直接比美式咖啡大幅提升逾20倍。

熱量排行榜中，第二名是每杯含有420大卡的「熱可可」。楊婷貽表示，為了減少純可可的苦味，不少店家都會加入大量糖，使可可帶點甜味，也因此使熱量上升。以一碗白飯的熱量是280大卡計算，早上飲用一杯朱古力咖啡或熱可可，就等於吃掉一碗半、甚至更多白飯，是致肥元兇。

另一樣特別提到的是薑汁奶茶，每杯熱量為305大卡。楊婷貽指出，市售的薑汁奶茶熱量通常比一般奶茶高，因為要減少薑的辛辣感，店家就會加入較多糖份。

咖啡減肥｜營養師折解6款常見咖啡熱量

Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC也曾比較了6款常見咖啡熱量，卡路里最高的咖啡正正是朱古力咖啡（Mocha）。以500毫升計就有605卡路里，穩佔卡路里榜首。JC指出，朱古力咖啡內加入牛奶和朱古力添加物，大大添加熱量，若果連續喝30天，體重大概會增加2.4公斤，絕對是減重的一大地雷。而眾多咖啡中，以一款咖啡卡路里最低，只有23卡路里，絕對是減肥首選。

點擊睇6款常見咖啡（熱量由高至低）：

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消委會咖啡｜7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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咖啡飲法｜醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」有助減肥抗失眠

飲咖啡可以提神。但台灣初日診所院長宋晏仁醫生曾指出，其實咖啡從醫學角度上並不適合在起床後飲用，容易加速能量消耗，造成反效果。為此，醫生建議大家，每日咖啡飲用量不宜超過3杯，並分享了3個飲咖啡最佳時間點：

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