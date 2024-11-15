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全紅嬋減肥｜全紅嬋暴食2個月　歸隊首要任務「減肥」　黃金畫面全面睇：跑不動了！

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發布時間： 2 小時前

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全紅嬋暴食2個月　歸隊首要任務「減肥」　黃金畫面全面睇：跑不動了！

【全紅嬋／減肥／暴食／奧運／國家跳水隊】奧運跳水冠軍全紅嬋暫別體壇2個月，近日再回到北京歸隊進行冬訓。時隔2個月，明顯看到她臉龐圓潤了不少。主教練陳若琳指，「嬋寶」復練後首要任務是減肥，她在「還債」期間亦明顯吃不消，大呼「我跑不動了」！

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全紅嬋減肥｜暴食2個月 歸隊先「還債」

中國17歲跳水運動員全紅嬋和跳水拍檔陳芋汐日前接受《央視新聞》專訪時表示，她歸隊後首要任務是減肥。她透露奧運後開始「放飛自我」，放假期間除了與家人朋友遊玩放鬆，亦吃了不少美食。從影片可見，全紅嬋比起奧運時臉蛋圓潤了不少。

談起歸隊後的訓練，全紅嬋面有難色，形容訓練都是圍繞「減肥吧，每天都在跑步」，游水、力量訓練、彈跳訓練，日復日，每天如是。影片中可見，全紅嬋每天都會先做至少1小時有氧訓練，在跑步機上滿頭大汗地呻：我跑不動了。

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全紅嬋笑指，自己在奧運期間嚴厲管控飲食，抑制食慾，故奧運後放假期間，將所有美食都吃過一遍。她自己知道歸隊後肯定要減肥，所以在歸隊之前特意吃了很多東西。

因為有時候覺得自己都吃過了，就不太想吃了，然後回來減肥的時候，就恨那個時候怎麼沒再多吃一點。

全紅嬋食相【多圖】：

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全紅嬋減肥｜陳若琳：恢復巔峰狀態至少半年

全紅嬋坦言，曾經想過放棄，尤其是剛開始恢復高強度訓練時，身心都「特別累」，唯獨是訓練過後到食堂吃飯，才能夠讓她開心起來。進行彈跳訓練師，全紅嬋表示吃力，指自己跳得沒以前那麼高了。全紅嬋的主教練陳若琳亦表示，目前在嚴格監督全紅嬋訓練，尤其是「進行彈跳訓練的時候，大腿上都起褶子了，這是因為她體重增加的緣故。」

恢復的話，我覺得可能需要一兩個月才能回到比賽狀態，但要恢復巔峰的話，我覺得需要蠻久的，可能需要半年以上。

全紅嬋減肥｜介意與別人比較 享受做自己

在巴黎奧運會之前，全紅嬋因為正值發育期，身體狀態不穩定導致多次在國際大賽中落敗，不時聽到外界對她負面的評價。全紅嬋坦言感到壓力，而這種壓力是來自別人對她的看法，「說我一直在輸，覺得挺傷心的。」她亦表示自己不喜歡被拿去與他人比較，但自己還是會在意別人對她的評價。

有些評論真的是挺造謠的，我最不喜歡別，拿我去跟其他人比吧，我想要做自己，不光是我快樂，也要能帶給別人快樂。

後來，她漸漸釋懷，「我覺得開心做自己挺好的」。就算最終會被後輩追上，她亦直言不會「輸不起」，表示會繼續全力以赴做好自己。

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