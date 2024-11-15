因果報應｜家務助理遭解僱疑落降頭一屋家嘈屋閉　李韡玲感嘆：昨日因今日果

▲ 有資深專業人士疑被家務助理落降頭，致一屋家嘈屋閉。

【落降頭／家務助理／林超榮】我一位很談得來的朋友，是位資深專業人士。一日，來電問我信不信降頭這回事。

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接着，跟我訴說她那個已被解僱的家務助理，如何搞到她一家日日家嘈屋閉。當家務助理離職後，朋友與另一名家務助理到她房間執拾善後，發現床下底留有燒剩的衣紙殘餘，朋友認為這位一起相處了兩年的家務助理在落降頭，搞到她家雞犬不寧。

我第一句反應當然就係：「好端端一個離鄉別井打工的女子，為甚麼要向她的主人落降頭呢？你府上日日雞犬不寧，對她有甚麼好處呢？」我一面聽朋友說的經歷，一面以為正在重溫許多許多年前某電視台的節目《古靈精怪東南亞》。

想起已故友人林超榮，取笑已作古的肥肥之所以減不了肥，乃是因為她中了降頭，那降頭名叫「不瘦降」。這個黑色幽默的笑話，相信大家記憶猶新。我中學時代曾有位老師給我們講有關降頭的故事，他就是繪影繪聲，嚇得我們𠵱嘩鬼叫。

如果真要搞到你身邊的人，恨你恨到要落降頭這種怨咒，我只能想到這句話，「昨日因、今日果」，真要好好反省反省。

全文刊於《經濟日報》，原題為「昨日因．今日果」