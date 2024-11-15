叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合十強名單 炎明熹未能再晉級
撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
商台「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，今天（11月15日）公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」10強名單。
截至今日中午12時，「我最喜愛的女歌手」最後10強（排名依筆劃序）分別為江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（sica）、陳蕾、雲浩影（Cloud）及鄭秀文（Sammi）。
之前傳因與TVB合約問題被雪藏的炎明熹（Gigi），早前能打入15強，可是卻未能晉級再殺上「我最喜愛的女歌手」10強。
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至於叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合、十強誕生，如下（排名依筆劃序）：
男歌手︰MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆
女歌手︰AGA、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、陳蕾、雲浩影、鄭秀文
組 合︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、Pandora、RubberBand、Twins、雷同二友
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