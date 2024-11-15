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自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 $299起歎雪場腳蟹/麵包蟹/蟹粉小籠包【附聖誕優惠】

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港海洋公園萬豪酒店自助餐推出買一送一優惠。（KKday圖片）

【親子自助餐優惠】秋季最啱食蟹！一家人去海洋公園玩，食埋自助餐就最開心！香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳正推出「蝦蟹雙饗宴自助晚餐」，歎盡雪場腳蟹、麵包蟹、三點蟹及蟹粉小籠包等，KKday現正進行買一送一優惠，即睇詳情！

KKday於今日（15日）開搶香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一優惠，更可以免費進入兒童遊樂天地。

香港海洋公園萬豪酒店兒童遊樂天地。（KKday圖片）

海洋公園萬豪酒店自助午餐精選美食推介：

  • 頭盤：沙律-蟹肉中東米沙律、意式海鮮意大利粉沙律
  • 冰鎮海鮮、刺身：雪場腳蟹（星期六、日及公眾假期供應）、麵包蟹、深海池魚、赤蝦、希靈魚、北海道帶子
  • 熱葷：唐揚炸雞、檸檬希臘芝士焗海鮮、香醋梨燴豬軟骨、葡汁焗時蔬、西京燒盲鰽魚、豬腳薑醋、金菠蘿咕嚕雞球、黑椒牛仔骨、清蒸比目魚、XO醬海鮮炒飯、燒西冷、蜜糖燒火腿、燒羊腿（星期六、日及公眾假期供應）、是日精選粥品、叉燒、燒鴨
  • 甜品：鹹蛋芝士蛋糕、法式栗子蒙布朗、日本白桃開心果撻、檸檬蛋白撻、港式雞蛋仔、
  • 雜錦馬卡龍（食物款式輪流供應）

【KKday快閃限量搶–買一送一】自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）
           12月6日起$610/2位起，平均$305/位起（原價$1,118/2位起）

【KKday快閃限量搶–買二送一】自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：$1,146/3位，平均$382/位（原價$1,643/3位）
           12月6日起$1,170/3位起，平均$390/位起（原價$1,676/2位起）

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海洋公園萬豪酒店蝦蟹雙饗宴自助晚餐精選美食推介：

（供應至12月13日）

  • 頭盆、沙律：巴馬火腿配蜜瓜、蟹肉中東米沙律、意式海鮮意大利粉沙律
  • 冰鎮海鮮、刺身：雪場腳蟹、麵包蟹、三點蟹、紅蟹（星期六或日供應）、深海池魚、希靈
  • 魚、北海道帶子
  • 熱葷：檸檬希臘芝士焗海鮮、西班牙香蒜蝦、韓式焗醬油蟹飯、台式芋頭滷肉飯、香蒜檸檬牛油燒雞、西京燒盲鰽魚、龍蝦海鮮彩椒薄餅、天婦羅、黑椒牛仔骨、薑蔥炒蟹、清蒸龍蝦、燒西冷（星期一至五供應）、燒美國肉眼牛扒（星期六至日及公眾假期供應）、小茴香燒羊排、冬瓜瑤柱燉螺頭湯、北京片皮鴨、蟹粉小籠包、叉燒、豉油雞、日本味噌釀蟹蓋（甲羅燒）
  • 泰式燒烤：雞翼、牛脷、豬頸肉、雞及豬肉沙爹串、大蝦、泰式和牛
  • 甜品：大閘蟹形狀芒果熱情果蛋糕、椰子菠蘿、法式栗子蒙布朗、彩虹蛋糕、日本白桃開心果撻、龍蝦形狀榛子朱古力慕絲蛋糕、檸檬蛋白撻、雲呢拿法式焦糖燉蛋、楊枝甘露、港式雞蛋仔（食物款式輪流供應）

此外，為迎接下個月聖誕節，推出聖誕/新年自助餐（12月14日起供應）多款聖誕限定美食，包括傳統的燒火雞配小紅莓醬、燒美國有骨肉眼牛扒、意大利烤脆皮、豬腩卷、鴨肝醬配無花果及魚子等。此外，還有一系列聖誕主題的限定甜品、樹頭蛋糕和意大利聖誕麵包，讓您與親朋好友一起以美食歡度佳節！（食物款式輪流供應）

香港海洋公園萬豪酒店聖誕新年節慶自助餐。（KKday圖片）

【KKday快閃限量搶–買一送一】自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期一至五$934/2位，平均$467/位（原價$1,712/2位）
           星期六日及公眾假期$982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位）
           12月14-23日$982/2位起，平均$491/位起（原價$1,800/2位起）

【KKday快閃限量搶–買二送一】自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期一至五$1,791/3位，平均$597/位（原價$2,567/3位）
           星期六日及公眾假期$1,881/3位，平均$627/位（原價$2,699/3位）
           12月14-23日$1,881/3位起，平均$627/位起（原價$2,699/3位起）

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳MarinaKitchen
              香港海洋公園萬豪酒店PierLounge&PierBar自助餐
訂購網址：【KKday】

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海洋公園萬豪酒店｜泰國風情燒烤自助晚餐精選推介：

  • 頭盤及冰鎮海鮮：泰式燒牛肉沙律、泰式大蝦粉絲沙律、鱈場蟹腳、翡翠螺
  • 熱葷：泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、泰式紅咖喱燒鴨、泰式辣椒膏炒鮮魷及秋葵、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿、船麵
  • 漁市場：蕉葉盲曹、魷魚、一夜干、鮑魚、波士頓龍蝦
  • 烤肉：泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿
  • 甜品：泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅、意大利咖啡芝士餅、芒果慕絲蛋糕、椰汁黑糯米、港式雞蛋仔

【KKday快閃限量搶–買一送一】自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期五至六$802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）
              12月13日起$922/2位起，平均$461/位起（原價$1,690/2位起）

【KKday快閃限量搶–買二送一】自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期五至六$1,536/3位，平均$512/位（原價$2,205/3位）
              12月13日起$1,767/3位起，平均$589/位起（原價$2,535/3位起）

*以上已包括原價加一服務費

海洋公園萬豪酒店自助餐優惠詳情：

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店PierLounge&Pier酒吧
優惠預訂日期：2024年11月15日至11月21日23:59
用餐日期：2024年11月16日至12月30日（12月24–26日除外）
訂購網址：【KKday】

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