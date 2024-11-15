被指「尖銳意見」刺傷律政司的心　林新強：立法會非法院毋須敵對式辯論

▲ 立法會一連三日辯論施政報告致謝議案。（朱永倫攝）

立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案，據聞有個別議員事前收到「溫馨提示」，少些「質疑」，多些「期望」。

過去兩日，官員致辭時直接回應議員的意見或質疑的不算多。但法律界議員林新強周三的發言，則惹來律政司司長林定國、副司長張國鈞接連反駁。

▲ 法律界議員林新強。（林新強Facebook圖片）

事源林新強致辭時質疑律政司未助業界開拓內地市場，舉例指，聯營律師行、大灣區律師執業資格都是律政會「搞咗十幾年先搞得掂。」又引述指，「律政司話，律師行業發展唔關我事喎，你地自己搞掂，除非阿爺有柯打。但當要求律政司做嘢，佢就拍枱拍凳，叫你唔好搞搞震！」他希望律政司應該在法律界發展過程中扮演積極有為的角色。

林新強肯定政府在宣傳香港爭議解決服務方面做得好，但就批評香港仲裁服務又貴又慢，「出面吹到天花龍鳳，啲客人入到嚟，上菜又慢、收費又貴，啲客仲以為嚟咗黑店，以後真係搵鬼嚟幫襯！」

▲ 林定國（前排右）。（朱永倫攝）

周三，林定國致辭時表示，留意到「具法律界背景的議員」提出了涉及律政司是否有協助業界在內地擴展業務的議題。強調，律政司一直以來都很積極主動協助香港法律界在內地擴展業務，亦有相當多實質成功的例子。最鮮明的例子就是經過與內地部委包括司法部商討後，成功爭取將港澳法律執業者在大灣區內地九市執業的試點，延期三年，亦將大灣區律師執業考試的門檻由需要在香港執業五年降低至三年。

▲ 律政司副司長張國鈞。（陳靜儀攝）

張國鈞：抹煞律政司多年努力成果

周四，律政司副司長張國鈞致辭則點名林新強對律政司工作提出來「頗為尖銳的意見」。他說：

尖銳得甚至可以說是刺傷了我和律政司同事的心，所以我不得不在此認真回應。 我感到遺憾和失望，因為有關說法並非事實，亦抹煞律政司同事多年來努力工作的成果。

他否認兩地律師事務所聯營以及大灣區執業律師的政策措施非由香港特區政府推進，以及律政司指律師行業發展與律政司無關的說法。張國鈞強調，絕對沒有所謂不聽業界意見的情況，亦一直非常努力推動與內地機制對接、規則銜接和人才連接的工作。

林新強：不是反映議員個人意見

對於接連遭反駁，林新強今日在立法會致辭時則稱，作為立法會議員，為惠民生添幸福，要堅定不移、無畏無懼、盡職履責，根據基本法73條賦予立法會議員的職權監督政府的工作。認為應該聆聽市民和業界的聲音，再根據自己經驗判斷這些聲音需否向政府反映，最主要不是反映議員個人意見，又說：

立法會不是法院，用一種敵對的方式去辯論，宜家行政立法會良性互動，大家係要一起努力合作，發展好香港。

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