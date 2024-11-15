中美論壇｜謝鋒：台灣問題是可能引發衝突最大燃爆點　伯恩斯：分歧多但不尋求脫鉤

▲ 中國駐美大使謝鋒。（中美交流基金會供圖）

由中美交流基金會舉辦的香港中美論壇今日舉行，中國駐美大使謝鋒、美國駐華大使伯恩斯分別發表視像致辭。

謝鋒指出，中美不來往不打交道是不可能的，衝突對抗的代價是誰都不可承受的。中美各有關切，認為應加強各層級各領域對話、消除誤解誤判，擴大利益交匯點。

謝鋒：打台灣牌只會引火燒身

謝鋒續指，台灣問題是中國核心利益的核心、中美關係政治基礎中的基礎，是可能引發衝突對抗的最大燃爆點。「打台灣牌只會引火燒身。」他又說，香港擁有「背靠祖國、面向世界」的獨特地位和優勢，正處在由治及興的新階段，港美利益聯繫身後，保持香港繁榮穩定符合中美共同利益。

▲ 美國駐華大使伯恩斯。（中美交流基金會供圖）

伯恩斯：美中將續激烈競爭

伯恩斯則指，對話有助降低競爭演變為衝突的可能性，「美國和中國是戰略競爭對手，我認為，未來許多年，兩國仍將是激烈競爭的關係。」

伯恩斯續指，關注《反間諜法》、修訂後的《國家秘密法》，「它們實際上是把企業的盡職調查和常規經

濟數據共享等同於犯罪，這增加了商業風險，破壞了中國的投資環境。」伯恩斯說，主張中國應致力於和平解決兩岸分歧等方面，美方永不退縮。伯恩斯強調，美國與中國雖然有許多重大分歧，但美國並不尋求和中國脫鉤。

▲ 香港中美論壇今日開幕。（中美交流基金會供圖）

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