2元乘車優惠檢討　消息：政府無意採納「劃綫」方案

▲ 港府無意取消2元乘車計劃，亦無意改變受惠年齡。（資料圖片）

港府提出今年內完成檢討長者2元乘車優惠，進入11月下旬，仍未有動靜，主責的勞福局局長孫玉菡近日口風亦稍變，政界料推遲至明年2月才有交代。據知，政府並無意採納早前傳出的「劃綫」方案。

「年底完成檢討」變「適時公布」

港府財赤，開支較大及增長迅速的2元乘車優惠成為「改革」目標。由財政預算案提出年內完成檢討至今9個多月，當局的口徑一直是︰無意取消計劃、不會改變受惠年齡，年底完成檢討或提出方案。不過，近日孫玉菡受訪及回應議員書面質詢時，均改稱「適時公布」。

其實，今年8月25日轉用「樂悠咭」時，孫玉菡亦提及要收集至少一個季度或更多的數據，更掌握實名制「樂悠咭」後老友記的使用情況。本月中，他受訪時再稱，「樂悠咭」只推行3個月左右，仍需收集多幾個月的數據看一看。多位議員稱近月未見當局有何動靜，料檢討工作難度大，今年內不會有結果，即使如垃圾徵費般無疾而終亦不出奇。議員張欣宇支持當局要先收集及審視「樂悠咭」數據，認為最好有一年的數據。

多次強調不取消、不改變受惠年齡

早前盛傳港府其中一個考慮方向是「劃綫」，即某個年期後年滿60歲的人士便不再享有優惠，因10年後才60歲的人，對2元乘車優惠的期望值未必很大，較易令人接受。有議員則指這是誤判，低估了現時50歲人士的期望。消息指，當局並未打算採納該方案，因已多次強調無意取消計劃，亦不會改變受惠年齡，上述方案並不符這兩項原則。

勞福局昨指，在檢討中會考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及方案是否實際可行等因素。張欣宇說，政府最終目的是為了慳錢，但要看看新方案最後是否能慳到錢，以及慳到幾多錢，他說：

例如長車短搭，搞完一大輪，發現最終只是慳到幾百萬，咁唔好搞啦，隨時你投入的成本更多，還要考慮社會成本，傷感情的成本。

自2022年起，計劃受惠範圍提前至60歲，根據當局提供的資料，計劃開支佔政府經營開支總額由大約0.2%提高至0.5%，上年度則再提高至0.7%，約40億元。政府稱，將來的開支會受合資格人口變化、交通票價調整、參與計劃的公共交通營辦商的變化，以及防止濫用措施等成效等多項因素影響。

打擊違規使用 僅7宗立案調查

運輸署去年中起聯同專營巴士等營辦商加強執法工作，截至今年10月底，共進行約480次聯合執法行動，查驗共970條路綫及約3,000名懷疑違規使用優惠的人士，但僅7宗被警方立案調查，暫只有2宗成功檢控，2宗完成調查未有足夠證據檢控，3宗調查中。港鐵則向9,680名違規使用優惠人士收取附加費。

至少3位議員認為，如果改動會引起大反彈，一動不如一靜，免得不償失，又說想辦法節省本港工程開支，效益更大、慳到更多；另一方面則是努力搞好本港經濟，庫房充盈，便毋須向老友記「開刀」。

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