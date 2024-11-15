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土地房屋｜甯漢豪：經濟下行亦不應貿然降低造地目標　地價不能與市場脫節

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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甯漢豪。（資料圖片）

兩代特首早前隔空辯論造地計劃引熱議，發展局局長甯漢豪今日（15日）強調，經濟下行亦不應貿然降低造地目標；地價不能與市場脫節。

立法會今日（15日）第三日辯論施政報告致謝議案。甯漢豪今日表示，近年經濟下行，賣地收入不如前，不應貿然降低橫跨中、長期的造地目標，重申造地需時，土地不是即造即有，造地和供應是兩回事。她說，如市況偏軟，會調整向市場推出土地的步伐，將土地備用，何時和如何供應，政府有主導權。

龍漢標：做生意會有討價還價時候  但應有商有量

地產及建造界議員龍漢標昨日提及北部都會區發展，要求政府延長商討換地改契申請的時限，質疑政府收地勢在必行，「加強版的傳統新市鎮發展模式」只是加強收地，而非加強商討換地。他續稱，做生意會有討價還價的時候，但應有商有量。

甯漢豪：規劃及開發新區不是一盤生意

甯漢豪今日指，規劃及開發新區並不是一盤生意，所以政府不會單純以地價收益是否足以抵銷發展成本，去決定一個新發展區是否「去馬。」她說，出售住宅或產業用地會帶來地價收入，但新發展區的其他基建和社區建設亦為我們帶來地價以外的社會和經濟效益，實際上地價收益的多少亦會受市況影響，政府不可能堅持徵收與市場脫節的地價。

對於特首李家超早前表示政府須掌土地主導權，龍漢標昨日提到，土地主導權一直都在政府手上，在香港進行任何發展項目，由規劃、賣地、換地、批則、施工、賣樓，整個過程由頭到尾，無一不由政府主導，無一不受部門規管。他說，發展商發展項目，時間越長，要承擔經濟環境變化同利息成本風險就越高。

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