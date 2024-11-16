長者日｜迪士尼指定餐飲推長者優惠　送1萬張樂園門票予有需要長者

▲ 迪士尼指定餐飲推長者優惠（迪士尼提供）

11月是長者月，而明天 (11月17日) 是長者日。香港迪士尼為慶祝長者月，透過香港社會服務聯會及其他社福機構，向有需要長者捐贈一萬張樂園門票。

度假區同時推出長者月餐飲優惠，即日起至2024年12月20日期間，60歲或以上持有樂悠卡或長者卡的賓客可於指定時段以優惠價享用自助餐，雲龍軒周末午餐享有特別折扣。

▼ 點擊圖片放大 +2

香港迪士尼早幾年已取消退休年齡，歡迎不同人才加入。剛退休的Toby和Paprika就是其中的例子，繼續活用累積的經驗和知識，在工作上發揮所長，做到「退而不休」。

Toby是香港迪士尼開幕團隊一員，在餐飲部工作7年， 三年前退休。在去年聖誕節最忙碌之際，Toby希望在退休後揾下「細藝」，故重返香港迪士尼餐飲部任兼職。

曾任職餐飲部經理的Toby，現時在迪士尼探索家度假酒店星航圖咖啡廳兼職侍應。他在星航圖咖啡廳曾接待過一對開朗的外國夫婦，並與他們分享香港迪士尼開幕之初的故事。

那對夫婦離開餐廳前，特意向Toby贈送美國華特迪士尼世界度假區25周年城堡紀念牌，以表揚他的貼心服務，原來那對夫婦正是華特迪士尼世界度假區工作的演藝人員，與Toby惺惺相惜。

以新身分重回迪士尼，Toby認為現時的工作比以前作為經理級輕鬆得多。現在的工作對Toby來說更像享受這樂園奇妙世界。他引述開幕時一位同事的説話：「你在哪裏可以找到一份工作，放下員工身份時可以到園區里享受環境，暫時放下煩惱、清空腦袋，回到崗位後再開開心心工作呢？」

退休前在香港的高級私人會所任職會所運作經理的Paprika，現時在香港迪士尼樂園酒店華特餐廳擔任全職侍應，因為其翩翩風度而在賓客心目中留有深刻印象。Paprika持有WSET品酒認證資格，憑藉他的專業資格，為食客推薦餐酒，例如他特別推介一款銀鎮酒莊所出品的Silverado葡萄酒，該酒莊由迪士尼家族創辦，提升賓客的用餐體驗，不少食客都因而前來找Paprika推介餐酒。

Paprika已在香港迪士尼工作滿一年，他認為工作是不斷學習新知識的機會，他學到了更多酒類和待客知識。隨著在香港迪士尼工作的時間愈來愈長，他希望能繼續在這裡發揮自己的專業，為食客創造美好的用餐體驗。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】