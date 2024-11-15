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仁醫離世︱梅窩仁醫驚傳離世　服務街坊逾40年治病痛癒人心：睇過最好的醫生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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梅窩仁醫驚傳離世！服務街坊逾40年治病痛癒人心，街坊不捨：睇過最好的醫生！（圖源：Facebook專頁「梅窩人」@Eze Arzoony）

【仁醫／梅窩／家庭醫生】R.I.P！近日，梅窩一名深受街坊愛戴的仁醫驚傳離世。據悉，醫生已服務梅窩逾40年，每日由港島駕車數小時上班風雨不改。治病痛更療癒人心，醫生的離世讓一衆街坊非常不捨，紛紛悼念「醫生一路好走！」。

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11月14日上午，有網民在Facebook專頁「梅窩人」發帖，宣佈一個沉重的消息：服務梅窩超過40年的郭嘉祥醫生，於13日辭世；該消息由郭醫生的大女兒證實。

發佈帖文的網民介紹，郭嘉祥醫生自1979年獲得香港大學內外全科醫學士（MBBS (HK)）後，便已在梅窩行醫。1991年，醫生再進修獲取英國皇家內科醫學院老人醫學文憑（Dip Ger Med RCP），對老人家特別有耐性。還有街坊透露，郭醫生由以前舊醫局政府診所到後來私人執業，一直都深受梅窩居民愛戴，是公認用心的好醫生。

醫者仁心︱每日由港島駕車上班 治病痛癒人心

帖文續指，郭醫生每日都由港島駕車到梅窩應診數小時，舟車勞頓，為的就是服務一衆街坊。作為一位家庭醫生，郭醫生不但會治療生理上的病痛，更會兼顧病人的心理狀況，每次應診都會和病人閒話家常兩句，甚至用藥也不計成本：

在外面攞一支哮喘噴劑多數都要加錢，郭醫生係畀兩支我，叫我一支放屋企，一支跟身。每次身體出現毛病去見佢，佢就連我食過咩都講得出，每次我都嘩嘩聲。

另外，郭醫生更不吝嗇分享行醫經驗、作育英才，是很多實習醫生的導師，應診時會讓實習醫生在一旁陪診學習。

醫者仁心︱街坊不捨：睇過最好的醫生！

郭醫生離世的消息傳出後，令無數曾受其照顧的街坊非常不捨，「真係好多街坊都係由細睇到佢大」。大家紛紛在留言區悼念，希望一生濟世為懷的郭醫生可以在另一個國度，繼續實現理想；同時希望郭醫生的家人可以節哀順變，多多保重。

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