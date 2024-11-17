停車場途人｜Tesla倒後泊車途人險被撞　路人因一事被網民批：無危機意識

▲ Tesla倒後泊車途人險被撞，路人因一事被網民批：無危機意識。

不論於道路上駕駛車輛或行走，都應留意四周情況及潛在危險，以確保自身安全。

近日，有人在Facebook「車cam L（香港群組）」群組上傳影片，指一私家車夜間於露天停車場倒後泊車時，有後生仔從車輛後方出現，並欲從車尾通過，險被私家車撞到，網民直指其行為危險，毫無安全意識。

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停車場途人｜Tesla倒後泊車 男子欲從車尾路過險被撞

據影片可見，11日晚9時28分，一輛Tesla（特斯拉）私家車正於一露天停車場倒後泊車，1名戴眼鏡的年輕男子突然從咪錶位出現並行至車輛後方，從他面朝方向及行路軌跡推測，其可能打算從車輛右側繞行通過。

此時Tesla駛向左前方調整位置，未知男子是否以為該車打算離開泊車位，隨即左轉從車輛後方通過，怎料Tesla再次倒車，男子險些被撞。男子見Tesla靠近，踉蹌退後並抬手阻擋車尾，似已碰到車尾，見車輛停止後退，隨即從Tesla右邊繞行。

Tesla司機停定後，降下車窗，疑似指責男子「唔睇車」過馬路，男子招手向其致意，不知其意為無視車主指責，或是表示歉意。

停車場途人｜網民批男子：無危機意識

影片發布後，不少網民指責男子行為危險，「條友完全冇危機意識」、「累人累物」、「冇帶腦出街」、「個路人要考牌學做路人」、「啲人好鍾意明知人哋泊車，都要喺人哋車尾過嘅」、「咁多地方唔行，硬係要行人車尾」。

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