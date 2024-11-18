香港都會大學 35 周年 飛躍蛻變再創新里程

▲ 政務司副司長卓永興（左十一）及教育局局長蔡若蓮（左九）等主禮嘉賓，聯同大學校董會成員及管理層合照。

香港都會大學（都大）今年慶祝創校35周年，自年初起籌辦了一系列活動，回顧大學歷年來在不同領域的卓越成就，以及對社會的重大貢獻。校方早前於香港會議展覽中心舉行35周年校慶晚宴，匯聚社會各界賢達友好、一眾師生及校友，祝願都大承先啟後，為國家及香港培育更多優秀人才，在高等教育領域中繼續發光發亮。



積極開拓各方合作 推動構建教育樞紐



都大創校三十五載，已轉型成為一所現代化的綜合型大學，更是全港最具規模的自資院校，不但提供既多元化又實用的課程，同時積極開展具影響力的研究，造福社會。行政長官兼都大校監李家超在晚宴上發表視像致辭時說：「都大多年來的顯著蛻變有目共睹，從一間主要為在職人士提供遙距教育的學院，發展為充滿活力而全面的綜合型大學。都大充分展現其靈活度高的特性，通過與業界緊密合作，開設多元課程，有效地回應社會需求。」

▲ 行政長官兼都大校監李家超發表視像致辭，指都大已發展為全面的綜合型大學。

都大今年邁向另一新里程，成為本港首間應用科學大學，致力開辦結合理論和實踐的應用學位課程，並為應用科學大學聯盟提供秘書處服務。李家超表示，政府已撥款一億元作為聯盟的啟動資金，相信聯盟將加強本港與世界各地應用科學院校的聯動推廣和合作。他並鼓勵都大繼續努力培育人才，促進科技發展，在全球建立「留學香港」品牌，協助香港打造成國際高端人才集聚高地。



緊貼市場開辦課程 培育專才回饋社會



都大一直與時並進，因應社會需求和經濟環境，推出了很多實用的特色課程，包括護理學、創意藝術、檢測和認證、幼兒教育、環境科學、運動管理及款待管理，以及最近的物理治療和醫療化驗科學課程等。校董會主席黃天祥致辭時形容，都大是香港教育界最「深藏不露」的大學之一，至今培育了超過15萬名畢業生，在各行各業盡展所長。其中，都大多年來為本地醫療護理行業培育大量人才，護理學課程自1994年開辦，現時全港便有約三分一的護士是都大畢業生。

▲ 校董會主席黃天祥指都大成功蛻變轉型。

他表示，都大成為應用科學大學後，聯同業界推出更多專業實用的課程，包括與香港國際航空學院合作，讓修讀航空服務管理榮譽工商管理學士學位課程的學生，可選擇「見習機師」專修範疇，成為民航機師，又開設全港首個寶石及珠寶學應用學位課程，以及智慧建造和建築信息模擬應用理學碩士課程等，讓學生日後事業發展更靈活，貼近社會需要。

他強調，都大著重培育學生全人發展，今個學年起所有一年級學生必須參加精神健康急救課程，以提高學生自我意識，是香港首間大學引入相關安排。大學並致力回饋社會，包括與懲教署「立德學院」合作，為在囚人士提供更多元進修渠道，為更生作好準備。



創新思維擴充校園 研究實力備受肯定



都大一直是自資高等教育發展的先導者。校長林群聲說，大學獲批成為本港首間應用科學大學，並購置物業為學生提供住宿，創本地高等院校先河；該校正進行其他校園發展計劃，包括計劃成立工業中心及「衛星校園」，以提供多元化的人才培訓。

▲ 校長林群聲表示都大一直擔當自資高等教育發展的先導者。

除了擴大校園版圖，都大也不斷增強研究實力，包括成立「研究影響基金」，以集中資源推動策略研究領域的項目；此外也先後成立了九間研究所及研究中心，推動研究發展。在最新一輪研究資助局「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中，都大獲撥款約3,450萬港元，涉及41個項目，佔年度總資助金額四成，連續兩年為獲資助金額及項目最多的院校。



各界賢達聚首一堂 晚宴表演精彩呈現



都大35周年校慶晚宴共有近七百名嘉賓、校友及師生出席。席間連場精彩才藝表演，皆由都大師生及校友合力呈獻，並加入創意元素，令人耳目一新。當中古箏演奏環節，便特別配上由「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」課程學生製作的動畫，將中國傳統音樂糅合現代化視覺藝術，帶來一場精彩絕倫的視聽盛宴。

▲ 由校友演奏、結合學生製作的動畫的《戰颱風》古箏表演。

參與動畫創作的陳思如、葉羨雯及伍爾琦同學指出，為了呈現《戰颱風》一曲的創作意境，事前進行了大量資料搜集，並決定以水墨畫風格，展現六十年代上海碼頭工人對抗颱風、克服困難的無畏精神。雖然三人首次製作水墨動畫，慶幸都大課程設計著重應用和實踐，令她們能夠熟練地運用相關軟件和技術，在老師悉心指導下，以近三個月的時間完成作品。