中一題目｜中一功課教孝道 「綿羊剃毛送毛衣給媽媽」　超地獄題目嚇親學生：好恐怖！

▲ 中一功課教孝道用超地獄題目「綿羊剃毛送毛衣給媽媽」，嚇親學生「好恐怖！」

不少人都學過「百行孝為先」，但何謂「孝」？有中一女生於社交平台分享功課照片，圖中有小綿羊把身上的毛剃掉，整成毛衣給羊媽媽，題目問該行為是否「孝」的表現，樓主對此表示「教緊孝道，可唔可以唔好咁恐怖！」

中一功課｜中一用「綿羊剃毛送毛妄給媽媽」教孝道

該名中一女生近日在Threads發文分享關於「孝道」的功課題目，圖中可見一隻綿羊BB，把自己身上的毛剃掉整成毛衣，並雙手遞上送給羊媽媽，羊媽媽看到後非常感動，雙手合十且眼泛淚光。圖片下則有兩條問題：「圖中的綿羊的行為是否『孝』的表現？」、「綿羊可否用其他行動表現『孝』呢？」。樓主望見題目，以恐怖形容：

教緊孝道，但係啲例子可唔可以唔好咁恐怖？

▲ 中一女生分享超地獄功課題目。（Threads@mavis._.02140）

重溫9-11月時事題：

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中一功課｜網民形容超地獄：係愚孝！

帖文引起網民熱議，不少人對圖片的解讀都是綿羊BB將自己身上的毛，製作成毛衣送給媽媽。並該行為是愚孝的表現，「我認為第一題，是孝的表現。但可以答係愚孝，再加個人見解。」、「應該屬於愚孝？如果係愚孝嘅話，我就唔覺得係孝嘅表現。」、「所謂「孝順」就係除左要符合「孝」，仲要「順心」，我估父母係唔希望我地用極端嘅方法來行孝道。」

另外也有大部分網民指題目非常「地獄」，不過也有人認為問題有深度，令人有所反思「我覺得呢條題好有深度..」、「睇完幅圖又令人諗到底咩係孝...」。

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