  • 25°C
香港時間：20241115日 (五) 17:55

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新店速報｜HOKA進駐旺角地標波鞋街　購物滿$1,500送限量鞋袋【內附地址】

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

HOKA進駐九龍區，新舖坐落於運動服飾集中地、旺角鬧市中心地標「波鞋街」。

無論越野、跑步，抑或休閒逛街，一對高性能跑鞋或人氣潮款，因應不同場合，都是不可或缺的。

高性能跑鞋及人氣戶外運動品牌HOKA，今日進駐九龍區，新舖坐落於運動服飾集中地、旺角鬧市中心地標「波鞋街」。旺角新舖是繼6月銅鑼灣首間專門店開幕後的第二間專門店，提供多元化的運動裝備，勢必成為城中不同年齡層的運動愛好者的聚腳點。

顧客可在店内選購 HOKA 具代表性的 Bondi、Clifton、Speedgoat、Mafate Speed 和 Transport 等系列產品。

三大類別跑鞋適合不同需要

HOKA旺角新舖位於 The Forest，位置便利，吸引追求高性能裝備的運動愛好者以及跑步初學者，幫助大家一起享受跑步帶來的愉悅。專門店將展示品牌旗下的所有產品，包括三大類別：競跑鞋、路跑鞋及越野跑鞋。其跑鞋系列針對舒適感及功能性而設計，滿足跑者的不同需求。

顧客可在店内選購 HOKA 具代表性的 Bondi、Clifton、Speedgoat、Mafate Speed 和 Transport 等系列產品。除此之外，專門店亦提供各種服飾及配件，不論是提升性能的服飾，還是全天候的外套及配件，品牌產品都能提供更好的跑步體驗，讓跑者以最好狀態邁步向前。

點擊圖片放大
+4
+3

親臨玩遊戲可贏HOKA背包

為慶祝旺角專門店開幕，由即日至 12 月 3 日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋*，讓顧客更方便地攜帶跑鞋外出訓練。同時，品牌更邀請顧客親臨店外期間限定展示區，透過掃描二維碼參加手機小遊戲，換取限量贈品。活動結束時，遊戲排行榜前三名玩家更可贏取 HOKA Hike Pack 13L 黑色背包一個。

由即日至 12 月 3 日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋。

HOKA旺角店

旺角奶路臣街 17 號 The Forest 地下
營業時間：11am至10pm
期間限定展示區開放日期：11 月 17 日至 12 月 3 日
*數量有限，先到先得，送完即止。每筆交易限領一個。條款及細則適用。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

時尚速報｜lululemon夥迪士尼推限量聯乘　孖住米奇米妮開心做運動
18:03 2024/11/13
時尚速報｜lululemon夥迪士尼推限量聯乘　孖住米奇米妮開心做運動
時尚速報｜CHANEL早春度假系列上架　直擊最強配飾CHANEL 22+羊皮相機袋
13:53 2024/11/12
時尚速報｜CHANEL早春度假系列上架　直擊最強配飾CHANEL 22+羊皮相機袋
星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？
18:11 2024/11/11
星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？

你可能感興趣

時尚速報｜lululemon夥迪士尼推限量聯乘　孖住米奇米妮開心做運動
18:03 2024/11/13
時尚速報｜lululemon夥迪士尼推限量聯乘　孖住米奇米妮開心做運動
時尚速報｜CHANEL早春度假系列上架　直擊最強配飾CHANEL 22+羊皮相機袋
13:53 2024/11/12
時尚速報｜CHANEL早春度假系列上架　直擊最強配飾CHANEL 22+羊皮相機袋
星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？
18:11 2024/11/11
星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？
時裝服飾 鞋履 著數優惠 運動 旺角 跑步

最高瀏覽

颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
Chiikawa｜車長疑被禁放Chiikawa物品　巴士公司通告流出：對行車構成危險
Chiikawa｜車長疑被禁放Chiikawa物品　巴士公司通告流出：對行車構成危險