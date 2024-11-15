新店速報｜HOKA進駐旺角地標波鞋街　購物滿$1,500送限量鞋袋【內附地址】

▲ HOKA進駐九龍區，新舖坐落於運動服飾集中地、旺角鬧市中心地標「波鞋街」。

無論越野、跑步，抑或休閒逛街，一對高性能跑鞋或人氣潮款，因應不同場合，都是不可或缺的。

高性能跑鞋及人氣戶外運動品牌HOKA，今日進駐九龍區，新舖坐落於運動服飾集中地、旺角鬧市中心地標「波鞋街」。旺角新舖是繼6月銅鑼灣首間專門店開幕後的第二間專門店，提供多元化的運動裝備，勢必成為城中不同年齡層的運動愛好者的聚腳點。

▲ 顧客可在店内選購 HOKA 具代表性的 Bondi、Clifton、Speedgoat、Mafate Speed 和 Transport 等系列產品。

三大類別跑鞋適合不同需要

HOKA旺角新舖位於 The Forest，位置便利，吸引追求高性能裝備的運動愛好者以及跑步初學者，幫助大家一起享受跑步帶來的愉悅。專門店將展示品牌旗下的所有產品，包括三大類別：競跑鞋、路跑鞋及越野跑鞋。其跑鞋系列針對舒適感及功能性而設計，滿足跑者的不同需求。

顧客可在店内選購 HOKA 具代表性的 Bondi、Clifton、Speedgoat、Mafate Speed 和 Transport 等系列產品。除此之外，專門店亦提供各種服飾及配件，不論是提升性能的服飾，還是全天候的外套及配件，品牌產品都能提供更好的跑步體驗，讓跑者以最好狀態邁步向前。

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親臨玩遊戲可贏HOKA背包

為慶祝旺角專門店開幕，由即日至 12 月 3 日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋*，讓顧客更方便地攜帶跑鞋外出訓練。同時，品牌更邀請顧客親臨店外期間限定展示區，透過掃描二維碼參加手機小遊戲，換取限量贈品。活動結束時，遊戲排行榜前三名玩家更可贏取 HOKA Hike Pack 13L 黑色背包一個。

▲ 由即日至 12 月 3 日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋。

HOKA旺角店

旺角奶路臣街 17 號 The Forest 地下

營業時間：11am至10pm

期間限定展示區開放日期：11 月 17 日至 12 月 3 日

*數量有限，先到先得，送完即止。每筆交易限領一個。條款及細則適用。

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