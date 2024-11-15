高齡媽媽丨44歲台灣女星凍卵七年　林可唯成功誕下女嬰：終於來到我的身邊

▲ 44歲台灣女星林可唯多年前雪卵，日前成功誕下女嬰。

台灣女星林可唯2023年跟歌手李崗霖結婚，婚後透過解凍7年前的凍卵，以及打黃體素令已近更年期的她成功懷孕，日前誕下B女的林可唯於IG報喜。

高齡媽媽丨迎來女兒淚如泉湧

44歲林可唯於IG曬出母女合照，更撰文抒發當媽感受，當中更附上大哭的表情符號。

她寫道：「終於，38週3205g的妳終於來到我的身邊，哭聲出現的這一刻，止不住的淚水跟激動不已的情緒，是愛，滿滿滿滿的愛。曾經我夢想著這個場景無數次，原來真的就是這樣的愛與幸福百感交加。」

高齡媽媽丨林可唯：一切都值得了

另外，林可唯憶起由植入胚待等待結果的害怕，到初期出血不穩定的不安，每次產檢都令她心驚膽顫，突破重重關卡終於迎來B女。

她感觸寫道：「終於！妳平安健康的來到這世界～謝謝天使的妳讓孕期的媽媽沒有太多不適，依舊窈窕亮麗。」

回想剖腹生B的過程，林可唯表示開刀前非常害怕，手術後的尿管也讓她動彈不得，但一切也是值得：「為了女兒，經歷剖腹的過程是我最勇敢的一天，但看著妳白嫩飽滿的臉龐，一切都值得了，願妳健康快樂平安長大，媽媽愛妳，我們都愛你」。

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