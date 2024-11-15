新冠病毒｜新冠病毒踏入秋冬恐重新活躍　機構設「健康超市」寓教育於娛樂籲精明防疫

▲ 香港復康會與輝瑞香港即日（15日）起合作營運期間限定的「COVID-19 新冠健康超級市場」。

【新冠病毒/新冠疫情/流感高峰/傳染病】新冠疫情對全球造成重大影響，且至今仍未消失，踏入秋冬流感高峰期更要小心傳播。香港復康會與輝瑞香港就在尖沙咀開辦「健康超級市場」，寓教育於娛樂，提醒市民小心防疫。

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香港復康會與輝瑞香港本次合作營運期間限定的「COVID-19 新冠健康超級市場」，透過遊戲溫故知新，助市民了解新冠的症狀及高危因素，繼續做一個精明的防疫者。遊戲區域分為「徵選貨品區」及「高危人士多」2個部分，並在貨架中混入代表高危人士及新冠肺炎症狀的錯版貨品，市民只要找出相應的正確貨品，便可以到禮物換領處領取禮品。

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現場嘉賓泰山及馮素波（波姐）受訪時皆表示曾感染新冠病毒，且兩人皆屬高危人士。泰山就透露，自己患病時除了發燒之外，亦出現喉嚨痛及肌肉痠痛、咳嗽等症狀，康復後唱歌及步行時明顯感到容易氣促，需要刻意鍛鍊才能恢復。

而波姐則表示自己最明顯的症狀為疲倦，更笑言一度以為自己體力無法支撐工作、需要退休，所幸在求醫後持續服藥數天便痊癒，不過因為年紀較大，即使康復後亦難免會有輕微關節腫痛、記憶力倒退等問題，對此她就指會專注工作，靠多活動來保持活力及精神。

此外，香港復康會亦在現場設有簡單身體檢查櫃台，為市民的健康把關。

「Covid-19 新冠健康超級市場」活動現已開始，詳情如下:

營業地點: 尖沙咀 K11 Art Mall Piazza 露天廣場

開放時間: 11 月 15 日下午2時半至下午7時，11月16至 17 日(星期五至日 ) 上午 11 時至下午 7 時

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