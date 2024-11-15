小一派位2025︱小一自行分配學位下周一揭盅　申請人數創逾十年低　成功率達49.4%

▲ 明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位，將於下周一揭盅。

【小一派位 / 小學 / 官立小學 / 資助小學】明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（18日）揭盅。教育局今日（15日）公布，本年度有41,781人申請自行分配學位，按年減496人，再創逾十年新低；其中有20,644人獲派學位，成功率達49.4%，按年微跌約0.5個百分點。

教育局公布，本年度有41,781名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，較去年少496人，按年跌幅1.2%，是自2021年度起計連續5年下跌，是2011年以來最低。

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▲ 2025年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（18日）揭盅。

小一派位︱獲派學位成功率49.4%

最終有20,644名兒童於此階段獲派學位，成功率49.4%，比率是自2018年起連升7年後首次下跌。當中10,644人屬「必收類」學生，即有兄姊在該校就讀，或父母在該校任職，佔51.56%，餘下10,000人則按「計分辦法準則」分配。

教育局提醒，已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周一上午10時起透過電子平台查閱結果；家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三（20日）或周四（21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

發言人指，若家長未能於上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

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