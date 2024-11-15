施政報告2024｜立法會通過致謝議案　88位議員發言、歷時約21小時

▲ 立法會一連三日辯論施政報告致謝議案，今日以不記名方式表決，獲舉手通過。（資料圖片）

立法會一連三日辯論施政報告致謝議案，今日（15日）以不記名方式表決，獲舉手通過，共88位議員發言，連同官員發言歷時約21小時。

特首李家超感謝立法會通過致謝議案，指會帶領團隊繼續以不同方式，與立法會交流和聯繫。

謝偉俊：香港不能失去本身特色 否則「冇運行」

選委界謝偉俊指，香港多年來能繼續成功有賴於保留「不同」之處，例如價值觀、法制、施政語言，強調香港是「食四方飯」，可以配合國家、融入國家，但千萬不要是「熔斷的熔」，應該是「包容的容」，香港不能失去本身特色，否則會「冇運行」。

謝偉俊指，明白到香港需要多些人才，也認同需予人才適當幫助，但不能夠過分地用香港的資源幫助有關人士，甚至成為對香港不公平措施，假學歷、假資歷問題需要重視和關注，「不能夠令高才通，香港變成失業的一個範疇。」

林振昇：提防有人以假工作證明申請續簽

勞聯林振昇指，現時不少來港的「高才」找不到工作，但「人力資源推算」指香港欠缺6000名創科人才，政府應提防有人開設空殼公司或以假工作證明申請續簽，局方亦應按季度公佈續簽數字，了解高才在港的工作情況，評估計劃成效，適時調整和檢討計劃，確保引入的人才都確實能貢獻香港經濟和發展。

孫玉菡：搶人才優化措施將會陸續推出

勞工及福利局局長孫玉菡預告，除了「高才通」會擴容，以及優秀人才入境計劃下「綜合計分制」已採用更客觀清晰的計分準則，並簡化程序外，其他搶人才優化措施將會陸續推出，包括容許年輕而具備相關專業技術資格及經驗的非學位專才申請來港，以及增設新機制主動邀請頂尖人才來港發展。

孫玉菡指，除了吸引人才，政府也會加強對本地勞工的支援，包括改革僱員再培訓局，推動全民持續進修，提升本地勞動人口的生產力和競爭力。

選委界林順潮提到，施政報告提出會探討公營醫療收費架構和水平後，有評論文章就有關問題誤導公眾，例如說在醫改後如病人不幸有危疾，在公立醫院求診收費是否有重大變化，冀政府就情況作出解釋，

醫務衞生局長盧寵茂指，當局改革公營醫療服務，包括檢討收費架構和水平，檢討暫時未有方案，但政府一定會堅持公營醫療是市民的健康安全網，沒有人會因為經濟原因未能得到適當治療。

自由黨邵家輝指，《施政報告》提出減低烈酒稅，對烈酒貿易有很大幫助。他說，明白有人關注措施帶來的健康問題，但認為要科學化看待措施，若發現減稅後飲酒量未有上升，可考慮同時減低其他酒類的稅項。

選委界管浩鳴認為，吸煙及飲酒會同樣危害健康，政府一方面加煙稅，同時調低烈酒稅，是自相矛盾，冀政府在控煙及調整烈酒稅上作出平衡。

盧寵茂強調，《施政報告》提出引進烈酒雙層稅制，只是調低較高價值烈酒的稅項，是屬於經濟貿易政策，亦是政府在考慮各因素作出的決定，避免經濟措施激發本地烈酒消耗量，以及帶來醫療衞生的副作用。

提出致謝動議的內務委員會主席李慧琼表示，本次辯論共88位議員發言，總發言時間為17小時39分，感謝議員發表意見。她引述港澳辦主任夏寶龍指，期望特區包括立法會的社會各界人士同心協力、奮發進取，在貢獻國家同時推動香港更好發展，讓香港乘改革東風、抓時代機遇、繪發展新篇。

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