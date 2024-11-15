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糖尿病危機｜20歲男子每天喝1物突暈倒患糖尿病　醫生揭7大徵兆：初期多無症狀

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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20歲男子每天喝1物，突暈倒揭患糖尿病。

【台式飲品／珍珠奶茶／糖尿病】別侍著年輕就忽視飲食健康！台灣一名20歲男大學生自高中起就愛吃炸雞、可樂，更每天飲2杯台式手搖飲品。結果他有天在學校突然「啪」一聲倒地，送院後抽血化驗，血糖值竟飆到破千，證實患上糖尿病。

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Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

台灣營養師許瓊月在節目《震震有詞》中分享一宗病例，指遇過一名20歲男大生，對方曾是一名運動健將，惟自高中起就愛吃炸雞、飲可樂，每天更是要飲2杯台式飲品。即使父母告誡他飲食要節制，他卻依然故我。

直到有一天，該名男生突然在校園內暈倒，緊急送院後驚覺血糖數值破千，確診糖尿病，需要即時注射胰島素，以助穩定血糖。許瓊月表示，吃美食絕對不是罪，能放鬆身心，尤其壓力大時一定要吃。但假如不好好控制飲食習慣，一不小心吃太多，恐致健康隱憂。

糖尿病症狀｜初期患者多無症狀

台灣家醫科安欣瑜醫生曾指，不少人認為患上糖尿病會出現多吃、多喝、多尿、體重下降等多種症狀，但事實上糖尿病初期患者大多沒有症狀，不少患者都是在健康檢查時，才意外發現患上糖尿病。而安欣瑜強調，出現以下7大徵兆人士其實已屬於高危人士，要特別小心，建議立即求醫檢查，即使檢查正常，仍要每3年覆診追蹤：

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糖尿病飲食｜3大飲食調整法穩定血糖

台灣營養師李婉萍曾分享3個有助穩定血糖的方法，透過改善飲食習慣控制血糖，達致改善糖尿病：

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方法一：4款穩定血糖好食物

  • 含Omega-3脂肪酸之魚類：例如三文魚、秋刀魚、鯖魚等，建議1星期要吃到2分Omega-3脂肪酸食物（1分為1個手掌大小），取代紅肉以補充蛋白質，有助穩定血糖，同時獲得飽足感。
  • 優質澱粉質：例如鷹嘴豆、紅薏仁等，含有抗性澱粉和纖維，有助增加飽足感，同時穩定血糖值。
  • 堅果類：例如南瓜籽，屬於良好油脂，建議1天攝取1湯匙。
  • 柑橘類水果：柑橘類水果含有多酚和柚皮苷，有助穩定血糖；營養師建議1天吃2分柑橘類水果（約2個拳頭大小），例如1個香橙、半個西柚等，並建議在飯後立即食用，切勿當成閒時點心食，反倒可能會增加血糖波動。

方法二：改變飲食順序

營養師建議大家，可以依照「肉類、蔬菜、澱粉質主食」的順序進食。肉類主要作為蛋白質來源，並有助增加飽足感；蔬菜就含有較多纖維量，同時有助增加飽足感；但由於澱粉質主食亦能提供飽足感，故此建議要減少澱粉質主食的分量，避免食得太飽。營養師指，不必先把一類食物吃完才吃下一類，可以先吃少量肉類，再吃少量蔬菜，再吃少量澱粉質，如此當成一個循環為順序。

她提醒大家，避免常吃炒飯或燴飯等菜式，雖然當中有蛋白質和蔬菜，但其油量較高反而會加速血糖上升速度，造成反效果。

方法三：飲牛蒡茶

營養師指出，牛蒡富含水溶性纖維，有助益菌發揮作用以提升免疫力，同時能延長食物在腸道停留時間、降低葡萄糖的吸收速度，從而達到穩定血糖之效。營養師建議，可以把牛蒡先稍微烤焗或蒸煮，以把香氣帶出，再放到鍋內加入2升水煮滾即可。不過營養師提醒，糖尿病人士、腎臟病患者及鉀離子過高人士都不適合飲牛蒡茶，或會造成反效果。

營養師額外分享，過往有研究發現醋有助穩定餐後血糖，故建議大家可以把10毫升的水果醋加水稀釋入菜煮食，或在沙律中加入10毫升的意大利香醋，或食麵包時沾少許橄欖油醋，另外也可以購買水果醋飲品飲用。

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