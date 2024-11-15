豪門舞會｜學霸任晴佳參加頂級巴黎名媛舞會　獲邀少女非富則貴何超欣沈月都去過

▲ 獲邀少女非富則貴！學霸任晴佳出席頂級巴黎名媛舞會，琦琦爆6年前因1事拒邀。

【任達華/琦琦/任晴佳/星二代/哥倫比亞大學】被《福布斯》評選為世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）名單陸續揭曉，而剛公布首位華人名媛是來自影帝任達華與名模琦琦的女兒——任晴佳（Ella），原來琦琦透露6年前女兒已被獲邀，但因為某種原因拒絕了！

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任達華女兒｜頂級奢華舞會

巴黎名媛舞會（法語：Le Bal des Débutantes）是一項全球範圍內的慈善活動，每年匯集20位年輕女孩和她們的男舞伴，年齡介於16至22歲之間，來自10多個國家。自2005年起，福布斯將其定位為世界十大奢華晚會之一。巴黎名媛舞會在每年11月末的美國傳統感恩節期間於法國巴黎舉辦。

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任達華女兒｜首度揭曉華人名單

今年受邀名單由舞會創辦人Ophélie Renouard親自挑選，其中包括任達華與琦琦的女兒——任晴佳（Ella）。這位2004年出生的少女，完美繼承了父母的優良基因，尤其是一雙複製名模媽媽的神級美腿，尚未畢業便已成為時尚圈的寵兒。

任達華女兒｜顏值不輸媽媽

巴黎名媛舞會曬出的官方照片中，任晴佳與媽媽琦琦一起在意大利高訂品牌Giambattista Valli挑選舞會穿的禮服。從照片可見，任晴佳試穿了3套高級訂製禮服，第一、二套皆出自23秋冬高級時裝系列，分別是斜肩玫瑰圖案禮服和綠色網紗不規則禮服，第三套則為桃粉色蝴蝶結平口禮服。

每套造型在任晴佳180公分高挑身型的襯托下，都顯得格外亮眼。媽媽琦琦一直陪在身邊，並笑言：「我完全沒有給意見，一切由女兒自己決定。她喜歡鮮豔的禮服，因為不論是她自己還是看到的人，大家都會覺得特別開心。Ella希望每個人都能生活得快樂。」

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任達華女兒｜名媛舞會讓女兒開眼界

現年僅19歲的Ella，是父母的掌上明珠。除了擁有甜美的臉蛋與高挑身材，她更是一名學霸，正在海外修讀大學二年級。原來6年前Ella已被邀請參加巴黎名媛舞會，不過當時年紀尚小，希望專心讀書。

如今終於被他們的誠意打動而出席，琦琦說：「當時大家可能見她這麼高，以為她已經很大，但其實當時僅14、5歲，需要專心讀書考大學，因此未有參加。今年決定參加，我們和Ella都覺得可以見識一下、開開眼界，學到很多東西，來自世界各地的人都有被選出席，可以學到不同地方的文化，同時也能學到禮儀。小朋友應該這樣，要有學習的態度去嘗試每一件事。」

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任達華女兒｜舞會陣容鼎盛

巴黎名媛舞會歷年來陣容鼎盛！2003年起，舞會首次邀請兩位華人女生參加：前人大委員會委員長兼國務院副總理萬里的孫女萬寶寶，著名美籍華人設計師貝聿銘的外甥女Penelope Pei-Tang。之後2017年有何超欣、2019年沈月及2022年谷愛凌。

2023年則是邀請華人女生數量歷年最多的一屆，其中包括甄子丹的女兒甄濟如、香港銀行世家後代黃天晴，香港首家當代藝術畫廊創立者的孫女姚嗣雅，以及中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒趙若熙等。

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任達華女兒｜財富、氣質兩兼備

舞會由創辦人Ophélie Renouard於1994年成立，象徵都市年輕女孩踏入高級時尚和媒體世界。巴黎名媛舞會有著鮮明的現代特徵，但同時也秉承傳統成人禮舞會的特色。創辦人表示，絕大多數受邀女孩除了身出名門，還必須具有獨特氣質，財富並不是參加的唯一標誌。但細數多年獲邀的名媛或星二代，幾乎都是非富即貴！

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