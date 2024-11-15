  • 24°C
香港時間：20241115日 (五) 19:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

豪門舞會｜學霸任晴佳參加頂級巴黎名媛舞會　獲邀少女非富則貴何超欣沈月都去過

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

獲邀少女非富則貴！學霸任晴佳出席頂級巴黎名媛舞會，琦琦爆6年前因1事拒邀。

【任達華/琦琦/任晴佳/星二代/哥倫比亞大學】被《福布斯》評選為世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）名單陸續揭曉，而剛公布首位華人名媛是來自影帝任達華與名模琦琦的女兒——任晴佳（Ella），原來琦琦透露6年前女兒已被獲邀，但因為某種原因拒絕了！

最新影片︰

TOPick一分鐘
親子外遊｜收納師教自製行李清單防帶漏物品 提大家1個上機注意事項

任達華女兒｜頂級奢華舞會

巴黎名媛舞會（法語：Le Bal des Débutantes）是一項全球範圍內的慈善活動，每年匯集20位年輕女孩和她們的男舞伴，年齡介於16至22歲之間，來自10多個國家。自2005年起，福布斯將其定位為世界十大奢華晚會之一。巴黎名媛舞會在每年11月末的美國傳統感恩節期間於法國巴黎舉辦。

點擊圖片放大
+8
+7

任達華女兒｜首度揭曉華人名單

今年受邀名單由舞會創辦人Ophélie Renouard親自挑選，其中包括任達華與琦琦的女兒——任晴佳（Ella）。這位2004年出生的少女，完美繼承了父母的優良基因，尤其是一雙複製名模媽媽的神級美腿，尚未畢業便已成為時尚圈的寵兒。

任達華女兒｜顏值不輸媽媽

巴黎名媛舞會曬出的官方照片中，任晴佳與媽媽琦琦一起在意大利高訂品牌Giambattista Valli挑選舞會穿的禮服。從照片可見，任晴佳試穿了3套高級訂製禮服，第一、二套皆出自23秋冬高級時裝系列，分別是斜肩玫瑰圖案禮服和綠色網紗不規則禮服，第三套則為桃粉色蝴蝶結平口禮服。

每套造型在任晴佳180公分高挑身型的襯托下，都顯得格外亮眼。媽媽琦琦一直陪在身邊，並笑言：「我完全沒有給意見，一切由女兒自己決定。她喜歡鮮豔的禮服，因為不論是她自己還是看到的人，大家都會覺得特別開心。Ella希望每個人都能生活得快樂。」

點擊圖片放大
+8
+7

任達華女兒｜名媛舞會讓女兒開眼界

現年僅19歲的Ella，是父母的掌上明珠。除了擁有甜美的臉蛋與高挑身材，她更是一名學霸，正在海外修讀大學二年級。原來6年前Ella已被邀請參加巴黎名媛舞會，不過當時年紀尚小，希望專心讀書。

如今終於被他們的誠意打動而出席，琦琦說：「當時大家可能見她這麼高，以為她已經很大，但其實當時僅14、5歲，需要專心讀書考大學，因此未有參加。今年決定參加，我們和Ella都覺得可以見識一下、開開眼界，學到很多東西，來自世界各地的人都有被選出席，可以學到不同地方的文化，同時也能學到禮儀。小朋友應該這樣，要有學習的態度去嘗試每一件事。」

學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹

任達華女兒｜舞會陣容鼎盛

巴黎名媛舞會歷年來陣容鼎盛！2003年起，舞會首次邀請兩位華人女生參加：前人大委員會委員長兼國務院副總理萬里的孫女萬寶寶，著名美籍華人設計師貝聿銘的外甥女Penelope Pei-Tang。之後2017年有何超欣、2019年沈月及2022年谷愛凌。

2023年則是邀請華人女生數量歷年最多的一屆，其中包括甄子丹的女兒甄濟如、香港銀行世家後代黃天晴，香港首家當代藝術畫廊創立者的孫女姚嗣雅，以及中國「玻尿酸女王」趙燕的女兒趙若熙等。

星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學

學霸星二代｜任達華愛女轉讀美國哥倫比亞大學　每年學費51萬港元全美最貴

任達華女兒｜財富、氣質兩兼備

舞會由創辦人Ophélie Renouard於1994年成立，象徵都市年輕女孩踏入高級時尚和媒體世界。巴黎名媛舞會有著鮮明的現代特徵，但同時也秉承傳統成人禮舞會的特色。創辦人表示，絕大多數受邀女孩除了身出名門，還必須具有獨特氣質，財富並不是參加的唯一標誌。但細數多年獲邀的名媛或星二代，幾乎都是非富即貴！

更多相關內容︰

學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹

星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？

星二代｜湯鎮業率兩對雙胞胎子女行Catwalk　16歲孖女暴風長大晒長腿搶鏡

星二代升小︱鄭嘉穎安排大仔入讀母校學好中文　拆解自行分配學位計分攻略

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學
12:50 2024/11/06
星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學
星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈會　20歲沈日教扮靚晒流利英文
13:59 2024/10/17
星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈會　20歲沈日教扮靚晒流利英文
星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起
18:00 2024/11/14
星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起
星二代｜吳若希囝囝4歲生日開蜘蛛俠Party　為仔女花盡精力拒再追多個
17:10 2024/11/04
星二代｜吳若希囝囝4歲生日開蜘蛛俠Party　為仔女花盡精力拒再追多個
餅印星二代｜李亞男帶萌爆細女踩單車鍛鍊身體　遺傳媽咪長腿卻撞樣爸爸王祖藍
13:41 2024/11/01
餅印星二代｜李亞男帶萌爆細女踩單車鍛鍊身體　遺傳媽咪長腿卻撞樣爸爸王祖藍
天王家庭｜郭富城59歲牛一收寶貝女生日卡 　晒全家福2女正面曝光獲讚最美星二代
17:38 2024/10/28
天王家庭｜郭富城59歲牛一收寶貝女生日卡 　晒全家福2女正面曝光獲讚最美星二代

你可能感興趣

星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學
12:50 2024/11/06
星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學
星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈會　20歲沈日教扮靚晒流利英文
13:59 2024/10/17
星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈會　20歲沈日教扮靚晒流利英文
星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起
18:00 2024/11/14
星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起
任晴佳 任達華 谷愛凌 何超欣 貝聿銘 沈月 星二代 甄子丹 時裝服飾 哥倫比亞大學

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁