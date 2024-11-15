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聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾　入手限定周邊+集郵換禮物

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2024/11/15 17:28

最後更新： 1 小時前

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【東京親子遊/東京聖誕好去處/Super Mario丸之內】距離聖誕只剩一個月，一向充滿聖誕氣氛的東京，今年有特別的Super Mario限定活動，巨型燈飾、主題餐廳及聖誕周邊通通都有！

今年丸之內的聖誕主題為「Super Mario」，丸之內一帶如大手町、丸之內、有樂町等地區，都會遍布Mario的主題裝飾！其中最吸引的，莫過於丸之內大樓1樓的13米巨型Mario燈飾，猶如一個金光璀璨的舞台，Mario、Luigi、Yoshi、碧姬公主開心地迎接大家！

每晚5pm至9pm，每隔15分鐘這裡就會舉行一場燈光Show，大家可到場享受視聽覺盛宴。而丸之內大廈內更有不同打卡位，包括Yoshi、碧姬主公主題影相區，Luigi嘩鬼露台等等，好多嘢玩！

除了睇騷，丸之內區內不同地方的商店、餐廳都會推出「Super Mario」限定餐飲、周邊商品等等，到齊9大區域集郵可換禮品，消費滿額亦會送貼紙，Mario粉絲必去朝聖！

即睇丸之內區Super Mario可愛周邊：

點擊圖片放大
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MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024「LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO」

地址：丸之內大樓、丸之內OAZO、丸之內紅磚廣場等
日期：即日起至明年1月13日（1月1日除外）
官網：請按此

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