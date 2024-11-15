多胞胎｜25歲少婦注射排卵藥產檢驚見9胞胎　丈夫：醫生強調必須減胎

▲ 內地一名25歲女子注射排卵藥後懷孕，產檢時卻發現是9胞胎。

【懷孕/9胞胎/排卵藥/減胎】不少女性渴望成為母親，但孩子數量過多亦可能帶來煩惱。江西一名25歲女子在注射排卵藥後懷孕，結果接受產檢時驚見懷上9胞胎，最後在醫生的建議下決定減胎。

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綜合《南昌晚報》、《極目新聞》等內地媒體報道，來自江西省南昌市的侯女士婚後一直渴望成為母親，但結婚近1年一直沒有任何懷孕跡象，於是今年10月初開始在醫生的建議下注射促進排卵的藥物，僅1個月便成功懷孕。她憶述：「當時得知懷孕了心情非常開心，圓了自己做媽媽的夢，而且去醫院檢查懷上了三胞胎。」

然而隨後的醫院孕檢報告卻帶來另一番複雜的情緒。11月5日，侯女士到醫院接受超聲波檢查，結果顯示她的子宮裡有8個孕囊，而她在這段時間亦出現了反覆孕吐的症狀，吃不下東西。一個星期後，她在11月12日再次到醫院複診，不料竟發現其宮腔內出現9個孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動。

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對此，侯女士的丈夫表示心情很忐忑：「之前擔心懷不上，結果一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來聽聽醫生的意見，看看如何保胎。」

至本周四（14日），侯女士的丈夫在網上發布影片，表示「老婆身體不是很好，個子比較嬌小，考慮她承受範圍有限，醫生強調必須減胎。此外，也考慮孩子以後生活成長各方面因素，以及經濟扶養方面，我們決定減胎。由於九胎過多，風險也很大，醫生說對他們也是一種挑戰，可能會進行多次手術。」

多胞胎｜國內現懷多胞胎現象

除了侯女士之外，國內亦曾出現懷上四胞胎、五胞胎、八胞胎等案例。據報，河南周口西華縣的周先生妻子於2021年7月生下了三女一男龍鳳四胞胎；該名婦人剛懷孕40多天時去產檢發現是雙胞胎，但10天後再檢查就變成三胞胎，28週再次產檢時確定為四胞胎。這是自然受孕生下龍鳳四胞胎的案例，在醫學機率上僅為70萬分之一。

而在2021年11月，河南鄭州一名女子到醫院接受懷孕檢查時，被醫生告知懷了八胞胎。該孕婦曾因月經不規則在當地醫院治療，治療過程中吃了一些促排卵的藥物，後懷上了八胞胎。

多胞胎｜自然受孕4胞胎以上實為罕見

到底多胞胎出現的概率有多高？報道就指出，有專家認為多胞胎可分為同卵多胞胎及異卵多胞胎，前者由同一個受精卵分裂而成，他們往往在外形、血型、智力甚至某些生理特徵上都極為相似；而後者則是由母體分泌的多個卵子與不同精子結合而成，他們的個性特徵和特質差異就會相對較大。

值得留意的是，多胞胎的受孕機率本來就極低，其中自然受孕的雙胞胎機率約為 1:89，3胞胎則只有 1:8000 至 1:10000 的機率，4胞胎以上就更為罕見。然而近年多胞胎的出現頻率似乎有所增加，報道就指，輔助生殖技術的不斷發展與應用是一大重要因素。部分患有不孕症的夫婦會透過試管嬰兒、注射促排卵藥物等技術實現生育的願望，而在操作過程中為了提高成功率，可能會移植多個胚胎，因此增加了多胞胎的出生機率。不過一旦操作不規範，就有機會導致多胞胎的數量超出預期。

同場加映：女子患多囊性卵巢症奇蹟誕5胞胎

除了內地，外國亦曾出現自然受孕懷上多胞胎的案例。2020年，患有多囊性卵巢症、難以受孕的美國婦人Megan與丈夫因為渴望有女兒而努力造人，之後在自然受孕的情況下懷上5胞胎。雖然醫護人員一度發現5個胎兒中只有1個有心跳，並表示很可能5個胎兒都很難存活，但Megan最終在同年9月2日、懷孕32周時住院剖腹將他們全部平安產下，而他們也沒有出現任何併發症。

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資料來源：《南昌晚報》、《極目新聞》、《瀟湘晨報》

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