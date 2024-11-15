  • 24°C
香港時間：20241115日 (五) 19:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多胞胎｜25歲少婦注射排卵藥產檢驚見9胞胎　丈夫：醫生強調必須減胎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

內地一名25歲女子注射排卵藥後懷孕，產檢時卻發現是9胞胎。

【懷孕/9胞胎/排卵藥/減胎】不少女性渴望成為母親，但孩子數量過多亦可能帶來煩惱。江西一名25歲女子在注射排卵藥後懷孕，結果接受產檢時驚見懷上9胞胎，最後在醫生的建議下決定減胎。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

綜合《南昌晚報》、《極目新聞》等內地媒體報道，來自江西省南昌市的侯女士婚後一直渴望成為母親，但結婚近1年一直沒有任何懷孕跡象，於是今年10月初開始在醫生的建議下注射促進排卵的藥物，僅1個月便成功懷孕。她憶述：「當時得知懷孕了心情非常開心，圓了自己做媽媽的夢，而且去醫院檢查懷上了三胞胎。」

然而隨後的醫院孕檢報告卻帶來另一番複雜的情緒。11月5日，侯女士到醫院接受超聲波檢查，結果顯示她的子宮裡有8個孕囊，而她在這段時間亦出現了反覆孕吐的症狀，吃不下東西。一個星期後，她在11月12日再次到醫院複診，不料竟發現其宮腔內出現9個孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動。

點擊圖片放大
+5
+4

對此，侯女士的丈夫表示心情很忐忑：「之前擔心懷不上，結果一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來聽聽醫生的意見，看看如何保胎。」

至本周四（14日），侯女士的丈夫在網上發布影片，表示「老婆身體不是很好，個子比較嬌小，考慮她承受範圍有限，醫生強調必須減胎。此外，也考慮孩子以後生活成長各方面因素，以及經濟扶養方面，我們決定減胎。由於九胎過多，風險也很大，醫生說對他們也是一種挑戰，可能會進行多次手術。」

多胞胎｜國內現懷多胞胎現象

除了侯女士之外，國內亦曾出現懷上四胞胎、五胞胎、八胞胎等案例。據報，河南周口西華縣的周先生妻子於2021年7月生下了三女一男龍鳳四胞胎；該名婦人剛懷孕40多天時去產檢發現是雙胞胎，但10天後再檢查就變成三胞胎，28週再次產檢時確定為四胞胎。這是自然受孕生下龍鳳四胞胎的案例，在醫學機率上僅為70萬分之一。

而在2021年11月，河南鄭州一名女子到醫院接受懷孕檢查時，被醫生告知懷了八胞胎。該孕婦曾因月經不規則在當地醫院治療，治療過程中吃了一些促排卵的藥物，後懷上了八胞胎。

多胞胎｜自然受孕4胞胎以上實為罕見

到底多胞胎出現的概率有多高？報道就指出，有專家認為多胞胎可分為同卵多胞胎及異卵多胞胎，前者由同一個受精卵分裂而成，他們往往在外形、血型、智力甚至某些生理特徵上都極為相似；而後者則是由母體分泌的多個卵子與不同精子結合而成，他們的個性特徵和特質差異就會相對較大。

值得留意的是，多胞胎的受孕機率本來就極低，其中自然受孕的雙胞胎機率約為 1:89，3胞胎則只有 1:8000 至 1:10000 的機率，4胞胎以上就更為罕見。然而近年多胞胎的出現頻率似乎有所增加，報道就指，輔助生殖技術的不斷發展與應用是一大重要因素。部分患有不孕症的夫婦會透過試管嬰兒、注射促排卵藥物等技術實現生育的願望，而在操作過程中為了提高成功率，可能會移植多個胚胎，因此增加了多胞胎的出生機率。不過一旦操作不規範，就有機會導致多胞胎的數量超出預期。

同場加映：女子患多囊性卵巢症奇蹟誕5胞胎

除了內地，外國亦曾出現自然受孕懷上多胞胎的案例。2020年，患有多囊性卵巢症、難以受孕的美國婦人Megan與丈夫因為渴望有女兒而努力造人，之後在自然受孕的情況下懷上5胞胎。雖然醫護人員一度發現5個胎兒中只有1個有心跳，並表示很可能5個胎兒都很難存活，但Megan最終在同年9月2日、懷孕32周時住院剖腹將他們全部平安產下，而他們也沒有出現任何併發症。

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：《南昌晚報》、《極目新聞》、《瀟湘晨報

更多相關報道：

醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋

【胎中胎】1歲女嬰發展遲緩　檢查驚見大腦寄生雙胞胎姊妹

【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用
12:58 2024/10/29
食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用
癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快
17:46 2024/10/03
癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
18:30 2024/08/06
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

你可能感興趣

食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用
12:58 2024/10/29
食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用
癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快
17:46 2024/10/03
癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
18:30 2024/08/06
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
健康問題 網絡熱話 超聲波 懷孕 江西省 南昌

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁