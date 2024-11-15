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開幕直擊｜The Twins雙子匯下雨天啟幕 入場市民擠滿崇光啟德店

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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The Twins 雙子匯 1 期今日開幕，正式投入服務，今天雖然下雨，但場內崇光擠滿排排隊入場市民。開幕典禮雲集逾千位持份者及業務夥伴到場祝賀。

雙子匯 1 期以超過九成半的出租率開業，鞏固其於零售業的領導地位。

一早已有不少市民。

1 期及２期各具風格及獨特商業模式，帶來互補且全面的體驗，充分展現「Different Together 一樣 不一樣」的理念， 雙子匯 1 期以崇光啟德店為核心，呈獻嶄新概念的日式百貨公司，為顧客帶來由日常生活用品、奢侈品以至個人服務等多元化貨品。

開幕一刻。

為進一步鞏固其領導地位，全新旗艦店匯聚超過 480 個品牌，當中包括 22 個首次進駐香港的知名品牌在店內開設其首個品牌專櫃。

提供逾 110 個品牌

值得一提的是，崇光啟德店更擁有九龍東規模最大的美妝及護膚專區，提供逾 110 個品牌，並帶來最大型的童嬰專區 Baby Mart，集合逾 120 個嬰兒用品及食品品牌，更設有集合逾 90 個玩具品牌及超過 30 個童嬰服裝品牌的兒童專區。

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在未來數月，1 期的其他設施將陸續啟用，其中包括提供橫跨三個樓層的餐廳及食肆的「食匯堂」；佔地 25,000 平方英尺的多功能展覽空間「TT SITE」； 面積超過 19,185平方英尺的空中花園及雕塑公園「Sky Koen」。

記者:傅承嘉、曾海倫

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