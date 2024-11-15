破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程 許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【破地獄/許冠文/黃子華】《破‧地獄》贏得口碑兼票房，成為近日話題電影，當中許冠文飾演經驗老到的喃嘸師，引用黃子華戲中對白：「生人都有好多地獄」，戲外的許冠文也有著不少心結和遺憾，包括曾愧對胞弟許冠英。
破‧地獄許冠文｜喇沙仔成功考入中大
一代冷面笑匠許冠文（Michael）家境清貧，早年就讀佛教志蓮小學的他，之後聽父親說喇沙書院收生，決定跑去面試，12歲的他成為小學五年班插班生。
Michael曾於訪談憶述當時身穿破衣服兼撻拖去面試，校長望一望他然後說句「Good Boy！」，就這樣他被取錄了。
由於喇沙書院以英語授課，聽、講、讀以及寫均是英文，因而他改了Michael這英文名，縱然英文程度追不上，惟Michael也讀到中學畢業。
破‧地獄許冠文｜自言是「失敗的哥哥」
其後許冠文入讀柏立基師範學院，畢業後任教師數年，其後為取得學士學位以賺取更多收入，Michael決定報讀香港中文大學社會學系，惟由於家境清貧，身為家中長子的不能放棄工作，最終半工讀下於1969年完成社會科學學士學位。
許氏兄弟一門四傑，許冠文曾自言是「失敗的哥哥」，兩年前他領取金像獎「終身成就獎」時，公開感謝三位兄弟，Michael更特別感謝已離世的許冠英。當時他說：
今日我想借呢個機會同佢講，所有你畀我嘅批評，都係啱嘅。我冇咗你真係唔得！我好掛住你！
破‧地獄許冠文｜許冠文：已經太遲好遺憾
另外，Michael早年接受《星級會客室》訪問，他直言曾對胞弟許冠英太嚴苛，當中他說：「我通常自編自導，片場上有少少事不妥當便會發脾氣，而且我做事追求十全十美，好多時都沒有處理好自己情緒，有時會想錯了，認為細佬，都唔使特別去氹，對其他人會客客氣氣，對自己兄弟一時不記得，會粗聲粗氣。」
直至許冠英離世前十年，Michael才明白自己有問題，他續說：「忘記了他都有感受，許冠英都是藝人，會覺得無面。後來有朋友提示我，尤其許冠英會特別敏感，見到我特別驚青。到他過身前十年左右，我開始感受到，好想作出補救，但已經太遲，好遺憾，實際上我內心是一樣咁錫他，跟許冠傑不遑多讓。」
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