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中年好聲音3丨海兒當眾向羅逸軒「示愛」　音樂女神欣賞孝順暖男： 我鍾意！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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「音樂女神」海兒稱讚《中年好聲音3》參賽者羅逸軒是暖男。

【海兒 / 中年好聲音3 / 音樂女神】本身已是宅男女神的海兒（Hedy），因為任TVB節目《中年好聲音3》評審成功入屋，令人氣進一步上升。

將在周日（11月17日）播出的最新一集《中年好聲音3》，是香港賽區百強第四輪比拼，僅剩45個晉級名額，戰況愈來愈激烈。

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中年好聲音3丨海兒向羅逸軒「示愛」

當中，年齡36歲、現為招聘公司總監的羅逸軒，外表有點似MIRROR成員呂爵安。此外，羅逸軒還十分孝順，因為他的95歲嫲嫲是「中年好粉絲」，為給予對方驚喜秘密參加海選，如今能夠踏上《中年好聲音3》舞台演出，令他感到很安慰。而當晚羅嫲嫲亦有現身錄影廠，為孫仔打氣。

至於羅逸軒選《歲月流情》作賽，演出獲得不少正評，尤其近期人氣急升的「音樂女神」海兒，更當眾向羅逸軒「示愛」：「我覺得你真係暖男呀，我鍾意！」並補充意思是指羅逸軒「把聲好暖」。

同時，這位暖男演出亦獲得伍仲衡讚賞：「感情做得好好，頭先好似睇緊musical版《歲月流情》。」

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