血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」

▲ 台灣一名66歲男子退休後整天感覺疲累，求醫揭患「多發性骨髓瘤」。

【糖尿病／多發性骨髓瘤／洗腎】現代人普遍長壽，因此退休後更要注重身體健康。台灣一名66歲男子患上糖尿病20年，退休後不愛活動，飲食也不規律，常感疲倦痠痛；家人原以為男子是退休症候群，未料卻檢查出「多發性骨髓瘤」，屬血癌的一種。

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台灣腎臟內科醫師張淑鈺表示，該名林姓男病人擔任工廠中階主管，40多歲起就患糖尿病，透過服藥控制血糖，退休後卻失去生活重心，不愛外出走動，飲食也不規律節制，不到半年就血糖失控，引發腎臟病變，需每周洗腎3天。

多發性骨髓瘤︱常感疲累求醫揭患癌

男子洗腎後數個月顯得精神萎靡，醫護懷疑他是否營養不良，他卻表示自己吃得很夠營養，只是一整天都會感到很疲累，有時則是腰痠背痛。其後男子再接受抽血檢驗，發現其白蛋白與全蛋白的比例過低，進一步確認其體內漿細胞大量增生。這些不正常增生的漿細胞，被稱為骨髓瘤細胞；並會蔓延到骨頭，形成許多腫瘤，被稱作為「多發性骨髓瘤」。

張淑鈺稱，「多發性骨髓瘤」是一種漿細胞癌，與白血病、淋巴瘤一樣屬血癌，包括有骨痛、疲倦、體重減輕、噁心等症狀，多發生在50至70歲年齡層，尤以男性比例多於女性，惟臨床上，仍不清楚漿細胞出現癌變的原因。

癌症徵兆︱專家揭身體「10大癌症警訊」

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍曾表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民眾，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

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防癌飲食︱15種超級食物防癌/防中風/降血壓

外國營養師Dr. Federica Amati曾英國節目《This Morning》中，推介15種「超級食物」，適合40、50及60歲以上的3大年齡層人士，有效預防癌症、高血壓、中風、失智等風險。

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