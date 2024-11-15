綠色生活｜塑膠垃圾佬朱煒傑　人棄我取眼中都是寶

▲ 塑膠回收再造設計者朱煒傑身前像雲石花紋的椅子，可有想過真身竟是塑膠？ （周美好攝）

塑膠成災已是大眾關注問題，企業與小巿民在生產及日常生活中盡量減塑重要，但無可避免用到的塑膠，終點不一定是垃圾站、堆填區。

在朱煒傑眼中，廢棄塑膠大有用途，他與拍擋將之回收、設計、重造，「借屍還魂」升級為小至襟章、陀螺，大至桌椅、藝術裝置，為塑膠帶來第二生命。

▲ 朱煒傑把身後的各種塑膠來個「改頭換面」重生。 （周美好攝）



香港知專設計學院建築設計系畢業的朱煒傑，讀書時曾在不同公司實習，已自感個性喜歡落手落腳親力親為，猶勝每天整日對着電腦埋頭苦幹。8年前畢業後，把參與一個項目所賺得的報酬，萌生發展初創事業，成立本地設計團隊[Gaau1] up（佰事得設計工作室），以土炮機器實驗於社區收集塑膠，透過升級再造塑膠品推廣源頭減廢。

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參與塑料回收項目

創業項目千萬種，他目標在手作範疇，那些年不少人愛做木工、皮革或者首飾，朱煒傑希望做些與眾不同的，碰巧當時有一個Precious Plastic項目（由荷蘭設計師Dave Hakkens發起的一個全球性塑料回收項目，為全球800多個小型塑膠回收組織提供開源設計，並同時提供免費的開源機器和模具，讓世界各地的社區可以簡易「複製」塑料回收系統，以便進行廢棄塑膠回收工作。）於他而言，是「啱啱遇着剛剛」的好時機。

「Precious Plastic初開展，不是很多人參與，用塑膠垃圾作材料成本也低，由收集垃圾到破碎、溶化，整個過程都是自作業，我覺得趣味盎然。」他嘗試跟隨項目藍圖組裝機器，向着塑膠回收方向邁出闊步。

▲ 當年朱煒傑與拍擋在街頭收集塑膠。（被訪者提供）

遇困難一一克服

他坦言初時並不着眼於環保，只是覺得這項目有趣味，做下去，難題卻逐漸顯現。「原來自己對塑膠欠認識，手藝的知識也不足，砌機器時困難重重。香港那時也沒有『綠在區區』的塑膠收集點，從哪裏收集塑膠也是茫然，試過到一些公司收集水樽，但數量仍是不足夠。」

他沒有氣餒，一方面虛心請教一方面努力自學，手藝問題迎刃而解。另外，有組織自發在街頭定期做垃圾分類回收，朱煒傑膽粗粗向負責人表明需要不同塑膠做實驗，對方大方答允及支持，把各式各樣的塑膠品交予他。

「我們把不同的塑膠破碎、溶化、燃燒，漸漸了解它們的特性，這實驗花了差不多一年。」

▲ 他在荷蘭參與製作5米大的Geodesic Dome。 （被訪者提供）

實驗過程中，他見盡塑膠造成的問題，才意識到環保的重要性。「我們每星期去回收塑膠，其實都幾厭惡性，講明是乾淨回收，但總不時收到一些好污糟的，難免產生情緒。心常忖，如何循這方面（環保教育）做多一些？」

親到荷蘭學習

朱煒傑本是閒餘進行以上實驗，2019年初有一個契機，他到了荷蘭Precious Plastic大本營參與一個塑膠回收項目，逗留短短約莫一年，令他獲益匪淺。「我在荷蘭學習機械研發、產品研發、為網站拍攝圖片以至舉行展覽。與共事的人的互動與互相學習，使我在塑膠回收上有更多想法。」回港後他與拍擋重新租地方作工作室，決定全身投入環保這領域。

▲ 早前朱煒傑在「綠色建築周2024」作講座嘉賓，與大眾分享塑膠材料的各種可塑性。（被訪者提供）

最初，他們製造了一部注塑機，帶到不同學校、社區及機構作分享及示範。「我們會以體驗方式讓參加者嘗試及接觸塑膠回收，透過手眼並用，可加深他們的印象。」

可惜這部注塑機問題頗多，翌年砌了一部腳踏碎膠機，參加者以腳踏方式把塑膠破碎，有份參與塑膠回收其中一部分；最後，會教他們用回收的塑膠製作新產品，如陀螺、筆座、牙刷座、杯墊及行山扣等，參加者即時看到成品，都會感雀躍。

▲ 「綠色建築周2024」中他更帶了注塑機到來，讓參加者在工作坊中親身動手嘗試。（被訪者提供）

做環保要貼地

他的環保宗旨力求貼地，公司取名[Gaau1] up除了是廣東話食字外，強調在本港一條龍回收、設計、生產再造，碳足迹也較低。現時，[Gaau1] up會與不同公司合作回收塑膠，如日棄式隱形眼鏡的膠盒就很適合做回收再造。

「塑膠回收當然需要企業間群策群力，意識上的改變也重要，我們想貼地點多舉辦工作坊，希望從中滲透在大眾的觀念裏：塑膠都可升級再造漂亮的東西。當然我也知道大家的意識不能即時改變，但從工作坊了解到就算一個外賣飯盒，也可再造成椅子，會萌生把塑膠拿去回收的想法。」

▲ 腰豆枱由本地回收塑膠升級再造而成，每張桌面使用了20KG不同日常生活中所見的塑膠垃圾。（被訪者提供）

沒有離開設計本業

朱煒傑有「塑膠垃圾佬」外號，他笑着說：「我有落手落腳做塑膠回收，又將之升級再造，這稱謂很能概括我做的工作。」

畢竟是盤生意，朱煒傑指近年生意達致收支平衡。「初創時是大家靠做外面的part-time來維持，最近一、兩年多了人認識公司，在舉辦工作坊與購買設計產品下，收支已平衡。」

▲ 他與團隊塑膠回收再造的產品多元，有家具、家品及配飾。 （周美好攝）

由讀建築設計，無心插柳躋身環保行業，他隨遇而安。「自問貪玩，想做一些有趣的工作。其實不覺得偏離了做建築設計的範疇，因現時工作都做緊設計，只是並非建築如此大的層面；事實上讀建築所學的，對我現職有很大幫助。」

▲ 塑膠回收箱來自外賣飯盒、隱形眼鏡包裝、膠樽蓋、全新的過期口罩和超市回收的購物籃。（被訪者提供）

塑膠回收分類

在香港雖非所有塑膠都可回收，朱煒傑指在回收系統中，9成家用塑膠可回收，可細心觀看塑膠的回收標籤1至7號。

他設計產品，所用的回收塑膠會揀過，如製作工藝品，會選擇溶化時氣味沒那麼大的塑膠，因此多選2號及5號塑膠。他們的產品也不會摻雜其他物料，再回收時也可重用。