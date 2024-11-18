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非常醫生｜堅守前線30年以病人為本　歷沙士新冠2次世紀疫　曾德賢：最重要不忘初心

醫健人物

撰文： 黃堯姿

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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【曾德賢醫生／醫管局／瑪嘉烈醫院】醫者父母心，陪伴每個病人度過時艱是醫生的使命感。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢醫生行醫32年，經歷2次世紀戰疫，分享自己成為傳染病醫生路上的點滴，以及當初與傳染病結緣的契機。

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非常醫生｜社科出身quit U讀醫 患病迷上研究傳染病

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢醫生（Owen）大學修讀社會科學，後來退學重考醫科。1992年，他在實習期間因為工作過勞而患上肺炎，多次出入醫院開始對傳染病產生濃厚興趣，從此在往後從醫路上，與傳染病結下不解之緣。他曾去過偏遠的所羅門群島研究瘧疾，甚至以身體為餌捕蚊做研究。

研究傳染病就好似查案咁，醫好（病人）會好有滿足感。

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非常醫生｜陪伴病人度過時艱 過程盡在不言中

作為傳染病醫生，曾德賢醉心研究治療愛滋病，他醫生袍的衣領上亦扣上愛滋病的襟章。談及最難忘的病例，20多年前一個患有肺癆的媽媽來求醫，豈料檢查期間發現她是愛滋病帶毒者，發現被丈夫感染。他坦言那時候對於這個女士印象深刻，多年來一直有準時覆診，醫護團隊亦盡力給予心理和病理上的支援。直到1年前得悉女士的兒子已經長大並準備成家立室，他坦言陪伴著病人康復、度過最困難的時間，是對於傳染病醫生來說是很有意思的工作。

他醫生袍的衣領上亦扣上愛滋病的襟章，以表對病人的尊重。（黃堯姿攝）

非常醫生｜經歷2次世紀戰疫 不再孤軍作戰

2002年他回港從醫，成為本地培訓的第一批傳染病專科醫生，他形容自己如「被時代選中的醫生」，剛完成培訓就迎來首場疫症危機。2003年香港經歷沙士，曾德賢憶述當時疫情來勢洶洶，市民和醫護人員同樣擔心受感染，「好多同事喊晒、好驚」，引發醫護離職潮。他自己亦住在醫院1個月自我隔離，以免傳染家人。

16年後，曾德賢再次經歷第二場疫症——新冠肺炎，他再次加入「Wet Team」，與家人分開。談及兩次「世紀戰疫」最大的感觸，他笑言自己一開始小看了新冠病毒的威力，

當時Covid一開始嘅時候，我喺度諗：「都係3個月貨仔啫」，點知最後3年都唔止。

雖然2003年沙士疫情「來得快去得快」，但他回想起那段抗疫日子非常孤獨，醫護人員之間為求將感染風險減到最低，用膳期間絕少溝通，「坐自閉位，全部人同一個方向」。休班後只能夠回到各自的「囚室」休息。每天看著身邊同事倒下、離職、申請調職等，壓力、情緒已經到達臨界點。

反觀第二次經歷新冠疫情，醫護之間的溝通增加，有同事自願上前線照顧確診病人。他坦言，這次抗疫雖然是持久戰，但形容「唔lonely」，因醫護之間足夠溝通，互相支持、溝通，終於「打勝仗」。

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非常醫生｜行醫熱情未冷 堅持醫好每個病人

新冠疫情期間，最高峰曾經每天有過萬人確診，總死亡人數亦將近一萬。每天面對病人離世，他坦言是無可避免的難題，當中涉及放棄繼續治療等方式，都需要與病人家屬好好溝通，達成共識。談及堅持下去的動力，他直言曾經歷失望和挫敗，但最終因為「熱情」兩字，與他一同度過很多難關。

面對傳染病來勢洶洶，他坦言只能夠迎難而上，不管是制度、社會或設施上都有很大的進步空間和限制，唯一能夠改變的是心態。他形容自己從醫多年，經常抱著「半杯水」的概念，感恩現在所擁有的，調整想法會讓自己開心一點，堅持再多一點。

最重要係不忘初心，以病人為本。

非常醫生｜醫護薪火相傳 寄語後輩勿忘初心

經歷過本地兩場重大疫症且退休在即，曾德賢對於後輩傳承充滿信心。曾德賢獲頒2024年度醫管局傑出員工，言談間他不忘感激醫護團隊並肩作戰。直言喜歡做傳染病研究的他，退休後亦會專注做研究，繼續為傳染病科做出貢獻。

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