活動好去處｜博愛Ｘ老夫子慈善跑暢跑中西區　即日起接受報名

▲ 「博愛X老夫子香港慈善跑 2025」 即日起接受報名。（相片來源：博愛醫院）

漫畫《老夫子》相信是不少香港人的經典回憶，博愛醫院將與老夫子、大番薯與秦先生這幾位見證香港發展的經典人物理念相通，結合時興「跑街」運動，於2025年1月19 日（星期日）假中環添馬公園舉行「博愛Ｘ老夫子香港慈善跑 2025」，號召全港市民偕經典漫畫角色老夫子、大番薯、秦先生等暢跑中西區。

▲ 1公里賽道。（相片來源：博愛醫院）

這活動希望帶出「跨代共融」之願景，攜手推廣博愛焦點安老項目—「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，持續為全港最大護養安老院舍項目籌募經費，提高社會各界對安老服務的關注。

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「博愛Ｘ老夫子香港慈善跑」在2017 年首次舉辦，時隔5年載譽歸來，以更盛大的規模移師中西區，由老夫子帶領一眾跑手疾風狂奔，穿梭於干諾道中，途經香港大會堂、愛丁堡廣場等香港著名地標細賞沿途風光，感受濃厚的本地風情及文化氣息，共同探索「耐人尋味」的回憶，銳意打造成最具「香港情懷」的慈善跑活動。

▲ 「博愛X老夫子香港慈善跑 2025」 即日起接受報名。（相片來源：博愛醫院）

活動於即日起接受報名，市民可選擇「個人組」或組隊參加「企業團體組」，以挑戰 10 公里、3 公里或 1 公里（非計時賽；設有親子組）的賽事。有意參加者可於網上報名 https://pokoirun.hk/，截止報名日期為 2024 年 12 月 19日，名額有限，額滿即止。