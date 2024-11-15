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英外交次官訪港｜葉劉：會面氣氛良好　狄志遠：無討論政治敏感議題

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）。（Catherine West網頁圖片）

英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）正訪港，昨先後晤政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及個別立法會議員，與會的新民黨葉劉淑儀拒透露會面內容，但形容會面氣氛良好。

葉劉：來港是好事

衛倩婷昨與個別立法會議員會面，包括葉劉淑儀、新思維狄志遠和選委界江玉歡，英國駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）亦有參與。葉劉淑儀今日（15日）指，衛倩婷應是工黨政府上任以來，甚至是近幾年來，英國來港最高級別的官員。她說，英國工黨政府上任超過100天，英國外交部長林德偉（David Lammy）已經去了北京，其負責印太區次官來香港是好事，亦鼓勵更多英國官員來港。

狄志遠：無討論國安法及黎智英案

狄志遠表示，會上沒討論國安法律及黎智英案等政治比較敏感議題，只是輕鬆閒談，衛倩婷主要問及本港現况，如立法會改制後運作，對《施政報告》意見等，及「現時哪些是反對黨呢？」他向對方提出希望英方別跟從美國制裁香港，會「雙輸」；議員是代表不同的界別，不同界別當中，都有不同意見，從當中尋找最大共識。

衛倩婷今日與外交部駐港特派員公署特派員崔建春，及與在港英資領袖會面。

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