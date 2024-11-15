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平價酒樓｜食客颱風日酒樓食點心　見餐牌價錢驚呼「平到你唔信」：真係要留港消費

社會

發布時間： 53 分鐘前

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食客颱風日酒樓食點心，見餐牌價格驚呼「平到你唔信，真係要留港消費」。

【颱風 / 打風 / 茶樓】於茶樓食點心飲茶，與親朋暢談，是不少港人的休閒方式。

近日，有人於Facebook「香港茶餐廳及美食」群組上傳圖片，指適逢天文台掛8號風球，於住所附近一間酒樓飲茶，見餐牌價格後驚呼實惠，感慨：真係要留港消費。

大眾點評必吃榜2024｜點心店「得閒飲茶」新上榜　創辦人：希望傳承香港文化

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平價酒樓｜食客酒樓飲茶食優惠點心　感慨「真係要留港消費」

該名食客指，日前正值颱風桃芝「襲港」，天文台掛8號風球，遂「喺附近搵茶飲」，於明星海鮮酒家飲茶，她看到餐牌的價格後驚訝發現「以前明星酒家都屬於高檔，今時今日平到你唔信」，感慨「真係要留港消費」。

據圖片可見，「超級優惠直通車」點心餐牌，每日上午6時45分至下午3時45時段，各款點心售價14.8元，星期六、日及假期每款加2元，優惠點心包括牛肉球、魚片粥、糯米飯、蒸粉果等。

樓主帖文下回覆網民，稱該酒樓除14.8元優惠點心外，「仲有6.8元每日一款點心」，並指該餐費用「連茶錢加埋一共41元」。

平價酒樓｜網民：深圳都食唔到咁平

帖文發布後引起網民熱議，不少人讃道「打風都有特價咁好」、「明星平咗好多年啦」、「呢個價深圳好多酒樓都吾到」、「香港好多酒樓而家都好抵飲」、「明星新開張已走平民路線，試過早餐飲咖啡唔收茶錢」、「明星間間都有好多特價的」。

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