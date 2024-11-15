電費｜中電撥款2.4億推社區支援計劃　資助基層電費及更換變頻冷氣等

▲ 中華電力企業發展總裁莊偉茵（左）。（陳靜儀攝）

兩電將在下周二公佈來年電費調整。中電今（15日）率先公佈透過撥款2.4億推出多項社區支援計劃 ，其中包括繼續撥款5,800萬向低用電量住戶派消費券，以及撥款5000萬資助共7萬基層家庭及劏房戶的電費，另亦新推出綠色社區計劃，資助有需要家庭更換較節能的窗口式變頻冷氣等。

中電企業發展總裁莊偉茵今未有回應電費的預計調整幅度，指將在下周二於立法會交代詳情。至於政府早前向中電提出就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，莊偉茵就稱，明白市民關注電力穩定及安全，中電希望能從根本上提升發電、供電，以至客戶端的設備，以及電力質量和抵禦極端天氣的能力，從而減低事故發生的機會，而一旦發生事故也能加快與社區及政府部門的協調，盡快處理問題，認為是務實的做法。

中電另預告明年撥款2.4億推出多項社區支援計劃，其中包括撥出5,800萬向58萬低用電量住戶及享有長者電費優惠家庭，派發面額100元的消費券，可用於逾2,500間食肆及零售商舖，包括電器鋪、餅店及藥房等。

在支援基層方面，撥款5,000萬向5萬個經社福機構等轉介的基層家庭，及2萬個劏房戶，分別每戶提供600元及1000元的電費資助。另會撥款600萬，向2000名基層學生送電子學習器材，如平板電腦，同時也會撥款300萬資助社區客廳購買電器及學習配套，例如電視、雪櫃、洗衣機等。

中電也撥款5,000萬推出新的綠色社區計劃，其中500萬預計資助1,200個家庭將現有傳統窗口式冷氣及更換成用電量減少3成的變頻冷氣；另有100萬會為樓齡高及低租值樓宇測試電力設備，並建議具成本效益的改善方案，助大廈作電力安全和能源效益工程；其餘4,400萬就會為合資格政府資助機構提供免費能源審核及節能改善建議，同時為建議的工程，如更換照明及冷氣系統、安裝太陽能發電系統等提供資助。

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