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記者直擊｜Carousell旗下二手衫店REFASH逆市連開3分店　Nike/UNIQLO/COS/Zara低至$29起

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2024/11/20 12:59

最後更新： 2024/11/20 13:57

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Carousell旗下二手衫店REFASH逆市連開3分店 ，Nike/COS/Zara低至$29起。

【Carousell/REFASH/二手衫】Carousell旋轉拍賣集團旗下REFASH，近日於葵芳新都會廣場開設其第3間門店。自今年4月首間店舖開業以來，REFASH在短短一年內迅速擴展，成功在香港開設了3家店鋪，分別位於新世紀廣場和淘大商場，創辦人孫偉祥表示本地消費者對可持續時尚熱情超乎他想像！

Carousell旋轉拍賣集團旗下REFASH在葵芳新都會廣場開設第3間門店。（TOPICK記者攝）

Carousell旗下REFASH｜一年內擴充3分店

REFASH以可持續時尚理念而聞名，根據當地的時尚偏好精心挑選店內商品，讓消費者可以既可買到心頭好，且延續舊衣的壽命。在短短一年內，REFASH已在香港開設了3家店鋪，新店選址於葵芳新都會廣場，過千款女性二手衣物，包括上班服飾、休閒服、運動服及秋冬款式，兼具價格實惠與高品質。

新都會廣場的分店還將限時推出獨家男裝系列，價錢從$29起。店內還提供來自Zara、GU、UNIQLO和Love Bonito等知名品牌的「全新未剪牌」系列衣物，折扣高達原零售價的1折。此外，「名星衣櫃」系列展示了來自10多位本地KOL的精選二手衣物，這些KOL熱衷於推廣可持續的生活方式，其中包括歌手馬檇鏗（Roberto）。

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Carousell旗下REFASH｜衣物回收贈現金

REFASH「回收衣物兌換現金活動」擄掠一眾市民歡心，成為方便處理閒置衣物的好方法。顧客可在預約時段將衣物帶到店內，即可在一小時內獲得報價，並立即獲得現金。如果有任何衣物未被接受，顧客可選擇委託REFASH捐贈給救世軍。由於需求熱烈，參加ICO活動需提前線上登記預約名額。

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Carousell旗下REFASH｜創辦人分享店舖理念

REFASH創辦人孫偉祥向TOPick表示，二手服裝店的靈感源自大學時期。他與朋友曾在跳蚤市場擺過二手服地攤，而當時他認為女生這麼愛買，但不久又會掉一大堆「失寵」的衣服好浪費。於是忽發奇想，膽粗粗開了首間二手服裝店，其後生意愈做愈大，遍佈東南亞市場。2年前，獲Carousell收購，於是機緣巧合下，首度來港開設分店。

REFASH創辦人孫偉祥。（受訪者提供）

孫偉祥直言香港人接受二手衫熱情超乎他想像！反映了香港對可持續時尚的重視，亦預示著未來二手市場的持續增長。「自首間門店開設以來，銷售額已飆升200%，相比新加坡同等規模的店鋪高出30%，這讓我們有很大的鼓舞。」剛開業初期，亦遇到一些小插曲。

他透露︰「香港分店開業時，衣服都是從新加坡那邊回收，而當地人衣服喜好打扮與香港各有不同，像是吊帶裙這類服飾不太受歡迎。後來經過舊衣回收過程，我們才發現香港有他們特定喜好，從中學會了挑選好的品質與款式上架。」孫偉祥透露日後希望為港人提供一個多元化購物體驗，像大型連鎖店屈臣氏般，每一個商場都會有我們的足跡，讓消費者能夠在就近的店舖回收或選購服飾，從而達至可持續時尚發展。

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