  • 24°C
香港時間：20241115日 (五) 19:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sharetea歇腳亭｜推出優惠指定飲品$22最高可慳$14　另有半價加料優惠

社會

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Sharetea歇腳亭推出「日日驚喜」優惠，指定飲品$22最高可慳14蚊，另有半價加料優惠。

Sharetea歇腳亭茶飲於全港門店推出「日日驚喜」優惠，每日一款指定人氣飲品以22元價格出售，另設半價加料優惠，即睇優惠詳情！

聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾 入手限定周邊+集郵換禮物

Sharetea歇腳亭｜每日1款指定飲品$22 最高可慳$14

Sharetea歇腳亭「日日驚喜」優惠，7款指定飲品輪流優惠，售價22元，最高可省12元，另有半價加料優惠，各門店每日供應數量有限，售完即止。

點擊圖片放大
+6
+5

每日指定$22產品：

  • 星期一：珍珠烏龍奶茶 (可選熱飲) (原價$27)
  • 星期二：芋香布丁奶綠 (原價$29)
  • 星期三：芒果晶凍綠茶 (原價$32)
  • 星期四：晶凍樂活水果茶 (原價$36)
  • 星期五：草莓蘆薈綠茶 (原價$31)
  • 星期六：沖繩黑糖珍珠奶茶 (可選熱飲) (原價$30)
  • 星期日：百香椰果紅茶/綠茶 (原價$30)

半價加料優惠：購買任何飲品，可以2元（原價4元）加配料一份珍珠、布丁 (只限凍飲)、仙草凍或荔枝椰果（任選）

優惠時間：即日起至12月15日

優惠門店：Sharetea歇腳亭全港分店

（The LOHAS康城店之優惠內容不同，詳情以店內宣傳品為準）

食客需留意，各門店數量有限，售完即止；每次交易只限使用優惠一次，不可與其他優惠共同使用，此優惠不可兌換現金或其他產品及折扣。

資訊來源：Sharetea歇腳亭Facebook專頁

新店速報｜HOKA進駐旺角地標波鞋街　購物滿$1,500送限量鞋袋【內附地址】

火鍋放題｜連鎖酒樓海鮮火鍋放題無限時最平$268更有8折　食客：食到收工都仲得

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 $299起歎雪場腳蟹/麵包蟹/蟹粉小籠包【附聖誕優惠】

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
11:33 2024/11/11
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
機票優惠｜長者愛去旅行　國泰及香港快運齊推長者機票優惠
17:17 2024/11/14
機票優惠｜長者愛去旅行　國泰及香港快運齊推長者機票優惠
平價酒樓｜食客颱風日酒樓食點心　見餐牌價錢驚呼「平到你唔信」：真係要留港消費
今日 18:47
平價酒樓｜食客颱風日酒樓食點心　見餐牌價錢驚呼「平到你唔信」：真係要留港消費

你可能感興趣

沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
11:33 2024/11/11
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
機票優惠｜長者愛去旅行　國泰及香港快運齊推長者機票優惠
17:17 2024/11/14
機票優惠｜長者愛去旅行　國泰及香港快運齊推長者機票優惠
平價酒樓｜食客颱風日酒樓食點心　見餐牌價錢驚呼「平到你唔信」：真係要留港消費
今日 18:47
平價酒樓｜食客颱風日酒樓食點心　見餐牌價錢驚呼「平到你唔信」：真係要留港消費
著數優惠 飲品 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁