Sharetea歇腳亭｜推出優惠指定飲品$22最高可慳$14　另有半價加料優惠

▲ Sharetea歇腳亭推出「日日驚喜」優惠，指定飲品$22最高可慳14蚊，另有半價加料優惠。

Sharetea歇腳亭茶飲於全港門店推出「日日驚喜」優惠，每日一款指定人氣飲品以22元價格出售，另設半價加料優惠，即睇優惠詳情！

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Sharetea歇腳亭｜每日1款指定飲品$22 最高可慳$14

Sharetea歇腳亭「日日驚喜」優惠，7款指定飲品輪流優惠，售價22元，最高可省12元，另有半價加料優惠，各門店每日供應數量有限，售完即止。

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每日指定$22產品：

星期一：珍珠烏龍奶茶 (可選熱飲) (原價$27)

星期二：芋香布丁奶綠 (原價$29)

星期三：芒果晶凍綠茶 (原價$32)

星期四：晶凍樂活水果茶 (原價$36)

星期五：草莓蘆薈綠茶 (原價$31)

星期六：沖繩黑糖珍珠奶茶 (可選熱飲) (原價$30)

星期日：百香椰果紅茶/綠茶 (原價$30)

半價加料優惠：購買任何飲品，可以2元（原價4元）加配料一份珍珠、布丁 (只限凍飲)、仙草凍或荔枝椰果（任選）

優惠時間：即日起至12月15日

優惠門店：Sharetea歇腳亭全港分店

（The LOHAS康城店之優惠內容不同，詳情以店內宣傳品為準）

食客需留意，各門店數量有限，售完即止；每次交易只限使用優惠一次，不可與其他優惠共同使用，此優惠不可兌換現金或其他產品及折扣。

資訊來源：Sharetea歇腳亭Facebook專頁

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