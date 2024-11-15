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好爸爸失救︱5孩爸遇交通意外倒在路邊近1小時失救亡　醫護無法救人理由超荒誕

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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5孩爸爸與妻子合照。(網上圖片)

【英國/好爸爸/失救】英國一名育有5名孩子的爸爸，因為失救倒在路邊而不幸身亡，而原因是因為唯一待命的醫療專業人員，卻在參加一場「沒必要出席」的會議，令他倒在路邊將近1小時，才終於等到救護車，卻因為嚴重延誤就醫，最終不幸身亡。

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外媒報導，事發於2022年7月，全案聽證會預計本周結束。當時只有31歲的亞倫（Aaron Morris）騎電單車與另一部汽車相撞，導致胸部與腿部重傷。

救護車原本應該在接獲電話後18分鐘內趕到，亞倫卻等了54分鐘才被送醫，搶救數小時之後，於當晚6時40分在北達勒姆大學醫學院（University Hospital of North Durham）宣告不治。

亞倫過世當天，是佗住雙胞胎妻子Samantha Morris的生日，他來不及與雙胞胎寶寶見面，就離開了人世。如今，妻子獨力撫養5個孩子。

東北救護車服務（NEAS）報告指出，當時唯一待命的臨床團隊負責人（CLT）莎拉（Sarah Hall）無法出勤，是因為她在參加一場其實不需要出席的會議。亞倫傷勢的存活機率高達95%，如果莎拉在接線員獲得充分資訊時立刻動員，將是第一位抵達現場的醫護，甚至能夠呼叫空中救護車支援。

NEAS代表Benjamin Barber坦言，這宗案件「有很多失誤，最終導致了不幸的結果。」

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