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訪港旅客︱首10個月訪港旅客達3,670萬人次　旅發局料全年客量貼近4,600萬目標創疫後新高

社會

發布時間： 17 分鐘前

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旅發局指今年首10個月訪港旅客達3,670萬人次。（資料圖片）

旅發局指今年首10個月訪港旅客達3,670萬人次，料全年客量接近年初預測的4,600萬人次，創疫後高峰，但仍遜2018年3成水平。不過業界擔心「旺丁不旺財」，認為要做好服務設法鼓勵旅客消費。

旅發局向傳媒透露，今年1至10月訪港旅客錄得3,670萬人次，按年同期增加37%，創疫後新高，當中內地旅客錄得2,840萬人次，按年增加33%，非內地旅客則共有830萬人次，按年升54%，料全年客量接近年初預測的4,600萬人次。不過，與疫前訪港旅客量高峰、2018年比較，今年首10個月的旅客量，僅回復7成水平；假如今年全年客量達到預期，同樣恢復2018年的7成水平。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年內地訪港旅客按年增加三分之一，非內地旅客按年增加5成半，表現理想，歸功於今年多艘國際郵輪訪港，有助吸引更多長途旅客，同時台灣、菲律賓及印度等市場表現理想。他認為，未來仍需加大力度吸引長途客，預計一簽多行有利旅遊業。

不過他指出，內地旅客使費持續下跌，旅客人均消費金額也出現下跌，認為旅客購物表現疲弱及消費降級，屬於全球趨勢，本港也不能避免。他又稱，本港航班未完全恢復至疫情水平；美元港元強勢增加訪港成本；經濟前景不明，料窒礙旅客訪港，成為本港旅業發展的一大挑戰，未來要教育業界做好服務品質，向旅客宣傳，重點加強穆斯林旅客的宣傳工作，並為他們增設旅遊配套（另見稿），同時多舉辦盛事吸引旅客訪港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，11及12月訪港旅客數字一定做得到800萬人次，認為年底是消費、外遊旺季，而本港聖誕節日氣氛濃厚，相信對內地客有一定吸引力。不過他指出，疫後旅客購買力持續下降，黃金周期間廣東道名店外輪候排長人龍現象不再，擔心即使全年客量接近年初預測，亦只是「旺丁不旺財」，認為業界都要想想，要設法鼓勵消費，包括提供物有所值的商品、提升服務質素及服務創新。

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