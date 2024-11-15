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機場馬拉松｜機場三跑10公里賽周日舉行　機場快綫提早5時半開出

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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在香港國際機場中跑道舉行的10公里國際賽周日（17日）開跑。（梁薾心攝）

在香港國際機場中跑道舉行的10公里國際賽將於周日（17日）開跑，有約1.2萬名跑手參與，大會更特別邀請14名（6男8女）海外世界精英跑手同場競技。

中國香港田徑總會今日（15日）提醒跑手，須於起步前兩小時抵達亞博館；港鐵將於當日特別安排兩班機場快綫列車，將於清晨5時30分及5時40分由香港站開出。

所有賽事料約下午2時15分結束

「機場·渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」開跑在即，大會已開始佈置賽道。田總今舉行賽前記者會，行政總監伍于豪指，當日打頭陣有女子精英賽，將在早上8時10分開跑，10公里挑戰組則緊接在早上8時半展開，所有賽事料約下午2時15分結束。賽道中設7個救護站及多個水站，亦安排流動急救隊於賽道候命。

他提醒跑手於今明兩日到中環遮打花園領取跑手包，賽事當日則須於起步前兩小時，抵達亞博館東大堂。屆時須出示號碼布及身份證核實身份，再戴上綠色大會手帶，並進行安檢和寄存行李。之後則登上大會專車前往機場禁區熱身及等待開賽，路程約25至30分鐘。

他又指，為配合賽事舉行，港鐵特別安排兩班機場快綫列車接載跑手，將於清晨5時30分及5時40分由香港站開出。

服飾須能繫穩 帽子要有繩固定

至於禁攜物品和跑手服飾，田總賽事籌委會主席王劍麟早前受訪時指，由於南北跑道在賽事期間仍會有飛機升降，故為免影響機場運作，易被風吹起的物件如毛巾、能量啫喱、耳機等均禁止攜帶。伍于豪今重申，基於保障航空安全的原則，跑手穿戴的服飾必須能繫穩在身上，如帽子要有繩固定，其他較輕物品就不能帶入場。

近日多個颱風襲港，天氣不穩，伍于豪稱，一直密切留意天氣情況，預計當日適合舉辦戶外賽事，大會將與天文台保持緊密聯繫，若有突發情況，會透過短訊、電郵或社交媒體，通知跑手最新安排。

王劍麟則稱，雖然下雨應不會影響賽事，但若當日凌晨4時半有惡劣天氣警告生效，包括三號或以上熱帶氣旋警告、紅雨黑雨等，賽事將取消。

即看重要賽事資訊：

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本地跑手貼士：注意配速

是次賽事於平坦跑道舉行，不少跑手期待衝擊PB，甚至挑戰世界紀錄。但U20香港紀錄保持者謝俊賢提醒參賽者，不要因平坦賽道而太興奮，以致不跟配速跑，愈跑愈快，過早消耗體力，「合理範圍是每公里比自己目標速度快10至15秒。」

本地跑手曾曉彤則指，當日10公里賽道是繞兩圈，首圈可先了解賽道，次圈再加速。另一本地跑手黃啟樂稱，由於跑道空曠，可能會大風，比賽策略上會找小組互相擋風；又說期望香港日後能舉辦更多同類比賽，令10公里國際賽恆常化。

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記者：梁薾心

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