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胡楓羅蘭分享「老友記」飲食要求　輕嚥料理助吞嚥障礙人士享受食物

社會

發布時間： 2 小時前

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胡楓和羅蘭身為「老友記」，在活動上分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要。

「大家開飯2024‧食得樂」啟動禮在今日（舉行），公布連續第3年推出旗艦社區關愛項目「大家開飯」食物援助計劃，並推出輕嚥料理，為咀嚼及吞嚥障礙人士提供食物選擇。活動邀得資深藝人胡楓及羅蘭出席，分享老友記對食物的要求。

剛於5月在澳門完成演唱會，92歲的「修哥」胡楓是活力老友記。修哥於活動中分享保健心得：「除咗成日去運動，飲食都好緊要，食得均衡先可以吸收到足夠營養。有啲老友記其實好為食，不過人大咗，始終喺咀嚼同吞嚥都會有啲問題，搞到食唔到嘢，就愈來愈瘦。」所以修哥指，輕嚥料理可讓一班咀嚼同吞嚥有困難人士。

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胡楓

至於90歲的羅蘭表示：「我一直有返工就知道，見吓人、同人交流對我哋老友記保持心境開朗同埋頭腦清晰係好緊要。我做義工時曾經有老友記同我講，因為要食軟餐，少咗好多同朋友家人一齊出街食飯嘅機會。」

她並指，食店有輕嚥料理，那麼「老友記」便可與朋友及家人外出時坐埋一齊食飯。

羅蘭

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